Не было бы счастья, да России санкции помогли

Завершать календарный год принято добрыми новостями. Мы не изменим традиции, благо и поводы есть. На днях в "Газпроме" состоялось совещание по подведению предварительных итогов уходящего года, в ходе которого руководитель компании отдельно поблагодарил трудовой коллектив, занятый на строительстве газоперерабатывающего завода в Усть-Луге. Из обращения Алексея Миллера мы узнали, что под занавес текущего года готовность комбината на Балтике составляет 70 процентов (ровно год назад этот показатель равнялся 46 процентам).

Подобные проекты обычно выпадают из новостного потока, потому необходимо сказать пару слов об этой, вне всякого сомнения, исторической стройке, что уже в ближайшей перспективе способна оказать осязаемое влияние и на перераспределение энергобаланса внутри России, и на структуру нашего ресурсного экспорта.

Еще в 2019 году, то есть задолго до начала СВО и обрушившегося на нашу страну беспрецедентного пресса санкций, в руководящих кругах созрело понимание, что от старых схем поставок, когда на экспорт поставлялись первичные ресурсы, нужно отходить. Владимир Путин множество раз подчеркивал необходимость перехода к глубокой переработке наших природных богатств внутри страны, начиная от древесины и заканчивая углеводородами.

Логика Москвы здесь железобетонная.

Развитие перерабатывающего сектора и сохранит рабочие места в добывающих отраслях, и добавит новые, причем с коэффициентом увеличения, так как заводы по выпуску фанеры, целлюлозы или этановой фракции вначале нужно построить, а затем набрать туда новый персонал. Это физическое освоение бюджетных средств, что превращаются в заводы, фабрики, дороги, подстанции и ЛЭП, зарплаты и социальные гарантии для сотрудников.

Кстати, о деньгах.

Говоря о необходимости глубокой переработки первичных ресурсов, не стоит лукавить. Вторая базовая причина здесь — это резкий скачок стоимости конечной продукции таких производств, уходящей на экспорт. Прокат намного дороже руды, целлюлоза намного дороже щепы, выделяемые из нефти и газа фракции совокупно кратно дороже базового сырья. В Китае провели анализ рынков продуктов переработки угля, где минимальное удорожание вторичной продукции по сравнению с сырьевым углем составляет пятьдесят, а максимальное — триста процентов, и запустили государственную программу развития углехимии.

Потому рождение СПГ-комбината на Балтике, откуда морские трассы уходят на запад, было лишь вопросом времени. Оглядываясь назад, прошедшие четыре года войны и санкций, кризиса европейской энергетики и экономики лишь подтвердили правильность выбранного курса.

В классических традициях русской народной присказки проект довольно долго запрягали, что было связано с выбором опорных месторождений, но как только на эту роль определили добычные участки Надым-Пур-Тазовского района, дальше проектные сани понеслись без остановок.

Говоря о газоперерабатывающем заводе в Усть-Луге, нельзя не вспомнить другой исторический проект, а именно Амурский газоперерабатывающий комбинат. Оба предприятия имеют практически равную мощность (45 и 42 миллиарда кубометров газа соответственно), оба возведены "Газпромом" и их партнерами, оба являются крупнейшими профильными заводами не только в России, но в прилегающих регионах. И конечно, оба комбината будут в прямом смысле досуха выжимать наш природный газ, отделяя сугубо топливный компонент от сопутствующих элементов с попутным производством полимеров.

Географический разброс неслучаен и отражает изменение стратегии в экспорте российских ресурсов. Амурский ГПЗ работает под боком у Китая, а Усть-Лужский завод — это окно на запад. Только это уже совершенно новое окно.

Завод на Балтике после выхода на проектную мощность будет перерабатывать сорок пять миллиардов кубометров природного газа, одновременно будет производиться 13 миллионов тонн СПГ. Помимо этого, на выходе будет 3,5 миллиона тонн этановой фракции (используется для производства пластиков, пластмасс, синтетических спиртов, антифризов, моющих средств, хладагентов), 1,7 миллиона тонн сжиженного углеводородного газа (автомобильное и не только топливо, кратно более экологичное по сравнению с бензином и дизелем). На сдачу ожидается около 150 тысяч тонн пентан-гексановой фракции, без которой невозможно производство современных высокооктановых бензинов и работа пиролизных установок на нефтеперерабатывающих заводах. Используя уже полученную элементную базу, завод также будет выпускать до 2,8 миллиона тонн полиэтилена различных марок.

Это не конец.

После сжижения и выделения всего выше перечисленного химического богатства, оставшийся природный газ в объеме около 18 миллиардов кубометров будет закачиваться во внутреннюю распределительную систему "Газпрома". В прежние времена эти излишки, скорее всего, пошли бы на экспорт в Германию, но после теракта на "Северных потоках" и отказа ЕС от импортных контрактов, топливо пойдет на обеспечение и газификацию Ленинградской области. По данным правительства региона, к концу первого полугодия 2025 года в области газифицировано около семисот населенных пунктов (или 65 процентов). При этом согласно целевым указаниям Министерства энергетики России данный показатель должен быть увеличен до 85 процентов, так что без малого двадцать миллиардов кубометров газа тут будут более чем уместны.

В остальном создание на Балтике производства именно сжиженного газа — это ответ на трансформацию мировых рынков. По оценкам экспертного сообщества уже к 2030 году мировой спрос на СПГ увеличится от текущего на 60 процентов, или на 250 миллиардов кубометров. В этот стремительно набирающий ход состав надо успеть запрыгнуть хотя бы потому, что развитие данного сектора возможно только с попутным созданием мощной отрасли судостроения, в первую очередь работающей в интересах Северного морского пути.