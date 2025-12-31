Рейтинг@Mail.ru
31.12.2025
15:31 31.12.2025
Роднина назвала главное событие года
Роднина назвала главное событие года
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что считает главным событием 2025 года успешное... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Новости
Ирина Роднина, Ангелина Мельникова, Даниел Маринов
Роднина назвала главное событие года

Роднина назвала выступление российских гимнастов главным событием года

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что считает главным событием 2025 года успешное выступление сборной России по спортивной гимнастике на чемпионате мира, проходившем в Индонезии.
Россияне в октябре на мировом первенстве в Джакарте завоевали две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. Ангелина Мельникова победила в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке, а также заняла второе место на разновысоких брусьях. Даниел Маринов стал обладателем бронзовой награды на параллельных брусьях.
"Дело в том, что мы только-только начали возвращаться на международную арену. И каждое такое возвращение, конечно, радует - особенно, если оно стало победным. Как, например, было на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Тем более, что были такие разговоры, что мы за время своего отсутствия на международных стартах потеряли и в темпе, и в развитии. Но, может быть, иногда и хорошо после такого отсутствия лучше почувствовать вкус победы и желания добиваться успехов", - сказала Роднина.
"Поэтому я выделю по итогам 2025 года выступление нашей сборной по спортивной гимнастике на чемпионате мира", - добавила собеседница агентства.
Роднина назвала лучших спортсменов года
