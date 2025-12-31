Роднина назвала главное событие года

Россияне в октябре на мировом первенстве в Джакарте завоевали две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. Ангелина Мельникова победила в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке, а также заняла второе место на разновысоких брусьях. Даниел Маринов стал обладателем бронзовой награды на параллельных брусьях.

"Дело в том, что мы только-только начали возвращаться на международную арену. И каждое такое возвращение, конечно, радует - особенно, если оно стало победным. Как, например, было на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Тем более, что были такие разговоры, что мы за время своего отсутствия на международных стартах потеряли и в темпе, и в развитии. Но, может быть, иногда и хорошо после такого отсутствия лучше почувствовать вкус победы и желания добиваться успехов", - сказала Роднина.