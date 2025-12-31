https://ria.ru/20251231/rodnina-2065849422.html
Роднина назвала главное событие года
Роднина назвала главное событие года - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Роднина назвала главное событие года
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что считает главным событием 2025 года успешное... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T15:31:00+03:00
2025-12-31T15:31:00+03:00
2025-12-31T15:31:00+03:00
спорт
россия
индонезия
джакарта
ирина роднина
ангелина мельникова
даниел маринов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013250151_0:152:3090:1890_1920x0_80_0_0_9b153d6fccb9edcd786e28a26f91a8cc.jpg
https://ria.ru/20251230/rodnina-2065666799.html
россия
индонезия
джакарта
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013250151_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_57daa587ac68049401d10312d64b1540.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, индонезия, джакарта, ирина роднина, ангелина мельникова, даниел маринов, госдума рф
Спорт, Россия, Индонезия, Джакарта, Ирина Роднина, Ангелина Мельникова, Даниел Маринов, Госдума РФ
Роднина назвала главное событие года
Роднина назвала выступление российских гимнастов главным событием года
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что считает главным событием 2025 года успешное выступление сборной России по спортивной гимнастике на чемпионате мира, проходившем в Индонезии.
Россияне в октябре на мировом первенстве в Джакарте завоевали две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. Ангелина Мельникова победила в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке, а также заняла второе место на разновысоких брусьях. Даниел Маринов стал обладателем бронзовой награды на параллельных брусьях.
"Дело в том, что мы только-только начали возвращаться на международную арену. И каждое такое возвращение, конечно, радует - особенно, если оно стало победным. Как, например, было на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Тем более, что были такие разговоры, что мы за время своего отсутствия на международных стартах потеряли и в темпе, и в развитии. Но, может быть, иногда и хорошо после такого отсутствия лучше почувствовать вкус победы и желания добиваться успехов", - сказала Роднина.
"Поэтому я выделю по итогам 2025 года выступление нашей сборной по спортивной гимнастике на чемпионате мира", - добавила собеседница агентства.