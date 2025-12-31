https://ria.ru/20251231/putin-2065851973.html
Путин в новогоднем обращении назвал россиян одной большой семьей
Путин в новогоднем обращении назвал россиян одной большой семьей - РИА Новости, 31.12.2025
Путин в новогоднем обращении назвал россиян одной большой семьей
Россияне вместе - одна большая семья, сильная и сплоченная, заявил президент России Владимир Путин в традиционном новогоднем обращении. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T15:53:00+03:00
2025-12-31T15:53:00+03:00
2025-12-31T15:53:00+03:00
общество
россия
камчатка
чукотка
владимир путин
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_0:178:3055:1896_1920x0_80_0_0_303f8a390b03f0f15e39d20dfd53509d.jpg
https://ria.ru/20251231/putin-2065845978.html
россия
камчатка
чукотка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_1bff50b027f548c5984210efebd0f6e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, камчатка, чукотка, владимир путин, новый год
Общество, Россия, Камчатка, Чукотка, Владимир Путин, Новый год
Путин в новогоднем обращении назвал россиян одной большой семьей
Путин в новогоднем обращении назвал россиян одной большой сплоченной семьей