09:10 31.12.2025 (обновлено: 09:51 31.12.2025)
Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по России
Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по России
Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по стране из резиденции в Великом Устюге, следует из интерактивной карты на платформе Росавиации. РИА Новости, 31.12.2025
россия, великий устюг, дед мороз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новый год, общество, андрей никитин (политик), встреча нового года в россии
Россия, Великий Устюг, Дед Мороз, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новый год, Общество, Андрей Никитин (политик), Встреча Нового года в России
Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по России

Дед Мороз из Великого Устюга отправился в новогоднее путешествие по России

© Фото : Всероссийский Дед МорозДед Мороз из Великого Устюга
Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : Всероссийский Дед Мороз
Дед Мороз из Великого Устюга. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по стране из резиденции в Великом Устюге, следует из интерактивной карты на платформе Росавиации.
«
"Приглашаем вас понаблюдать вместе с нами за по-настоящему волшебным событием — путешествием Деда Мороза в реальном времени", — говорится в публикации.
Празднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Дед Мороз рассказал, где встретит Новый год
27 декабря 2025, 12:04
Сказочные сани волшебника 31 декабря пролетят через все 11 часовых поясов страны.
Министр транспорта Андрей Никитин поручил главе Росавиации Дмитрию Ядрову обеспечить беспрепятственное движение по воздушным трассам, чтобы дети получили подарки в срок.
Дед Мороз живет в сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и самим зимним волшебником.
Участники парада Дедов Морозов и Снегурочек - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Новогодний гид: где в России найти настоящих Дедов Морозов
30 ноября 2025, 03:02
 
РоссияВеликий УстюгДед МорозФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новый годОбществоАндрей Никитин (политик)Новый год в России
 
 
