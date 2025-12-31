https://ria.ru/20251231/puteshestvie-2065815186.html
Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по России
Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по России - РИА Новости, 31.12.2025
Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по России
Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по стране из резиденции в Великом Устюге, следует из интерактивной карты на платформе Росавиации. РИА Новости, 31.12.2025
