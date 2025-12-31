https://ria.ru/20251231/pulkovo-2065848299.html
Пассажиры в костюмах Дедов Морозов улетели из "Пулково"
Пассажиры в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек, о которых сообщали СМИ, улетели из аэропорта "Пулково", сообщает авиагавань. РИА Новости, 31.12.2025
общество
владикавказ
краснодар
калининград
дед мороз
снегурочка
пулково (аэропорт)
