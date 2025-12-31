Рейтинг@Mail.ru
Пассажиры в костюмах Дедов Морозов улетели из "Пулково" - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/pulkovo-2065848299.html
Пассажиры в костюмах Дедов Морозов улетели из "Пулково"
Пассажиры в костюмах Дедов Морозов улетели из "Пулково" - РИА Новости, 31.12.2025
Пассажиры в костюмах Дедов Морозов улетели из "Пулково"
Пассажиры в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек, о которых сообщали СМИ, улетели из аэропорта "Пулково", сообщает авиагавань. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T15:20:00+03:00
2025-12-31T15:20:00+03:00
общество
владикавказ
краснодар
калининград
дед мороз
снегурочка
пулково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854804465_0:341:3033:2047_1920x0_80_0_0_eb599eaa1afc6a03cc03f6de54b08d8f.jpg
https://ria.ru/20251231/aeroport-2065827921.html
владикавказ
краснодар
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854804465_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f41e9ecf46e6a6671d515dd76877a0c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владикавказ, краснодар, калининград, дед мороз, снегурочка, пулково (аэропорт)
Общество, Владикавказ, Краснодар, Калининград, Дед Мороз, Снегурочка, Пулково (аэропорт)
Пассажиры в костюмах Дедов Морозов улетели из "Пулково"

Пассажиры в костюмах Дедов Морозов, о которых сообщали СМИ, улетели из "Пулково"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
Вывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек – РИА Новости. Пассажиры в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек, о которых сообщали СМИ, улетели из аэропорта "Пулково", сообщает авиагавань.
По информации аэропорта, в ряде СМИ и Telegram-каналах распространилась фотография пассажиров в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек у стойки регистрации в аэропорту "Пулково" с подписью о задержке их рейса.
"К сожалению, авторы не совсем разобрались в ситуации. На фотографии участники ежегодной акции известного лоукостера, которая заключается в том, что при наличии мест на рейсе пассажиры в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек могут улететь бесплатно. Однако для того, чтобы получить такой билет, нужно дождаться окончания регистрации. Всего за утро: шесть сказочных персонажей улетели на Владикавказ, восемь в Краснодар, один в Калининград, пять в Москву и два в Ставрополь", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
СМИ сообщили о массовых задержках рейсов в аэропортах Пулково и Храброво
Вчера, 12:09
 
ОбществоВладикавказКраснодарКалининградДед МорозСнегурочкаПулково (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала