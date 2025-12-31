Рейтинг@Mail.ru
Правительство анонсировало микроперепись населения в 2028 году - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 31.12.2025 (обновлено: 17:04 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/pravitelstvo-2065858492.html
Правительство анонсировало микроперепись населения в 2028 году
Правительство анонсировало микроперепись населения в 2028 году - РИА Новости, 31.12.2025
Правительство анонсировало микроперепись населения в 2028 году
Кабмин России планирует провести выборочную перепись населения в 2028 году, следует из утвержденного правительством плана мероприятий в рамках Стратегии... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T16:39:00+03:00
2025-12-31T17:04:00+03:00
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg
https://ria.ru/20251230/kabmin-2065782286.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_93c30369455a0f8337b9484aad533842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Общество
Правительство анонсировало микроперепись населения в 2028 году

Кабмин РФ проведет микроперепись населения в 2028 году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Кабмин России планирует провести выборочную перепись населения в 2028 году, следует из утвержденного правительством плана мероприятий в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года.
"Подготовка, проведение и подведение итогов выборочного федерального статистического наблюдения в отношении части лиц, подлежащих Всероссийской переписи населения, на основе выборки не менее 5% населения Российской Федерации - микропереписи населения 2028 года", - говорится в документе.
В качестве ответственных исполнителей в стратегии указаны Росстат, Минэкономразвития, Минтруд, Минцифры, а также Социальный фонд.
В документе отмечается, что в результате получат и опубликуют актуальные сводные статистические данные по социальным и демографическим характеристикам населения страны.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Правительство утвердило план развития коренных малочисленных народов
30 декабря 2025, 23:21
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала