Правительство анонсировало микроперепись населения в 2028 году
Правительство анонсировало микроперепись населения в 2028 году - РИА Новости, 31.12.2025
Правительство анонсировало микроперепись населения в 2028 году
Кабмин России планирует провести выборочную перепись населения в 2028 году, следует из утвержденного правительством плана мероприятий в рамках Стратегии... РИА Новости, 31.12.2025
Правительство анонсировало микроперепись населения в 2028 году
Кабмин РФ проведет микроперепись населения в 2028 году