https://ria.ru/20251231/pozitiv-2065845826.html
Писарев назвал главные итоги уходящего года
Писарев назвал главные итоги уходящего года - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Писарев назвал главные итоги уходящего года
Помощник главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Николай Писарев в разговоре с РИА Новости назвал главным позитивным моментом уходящего года... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T15:04:00+03:00
2025-12-31T15:04:00+03:00
2025-12-31T15:04:00+03:00
футбол
россия
белоруссия
николай писарев
валерий карпин
матвей кисляк
матвей лукин
виктор мелехин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/69402/30/694023047_0:138:2974:1811_1920x0_80_0_0_4cfa3921679e08664d7c6b5fcc565096.jpg
https://ria.ru/20251204/kislyak-2059814228.html
россия
белоруссия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/69402/30/694023047_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_f25ca52c27fa1a5dc5f599817a897049.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, николай писарев, валерий карпин, матвей кисляк, матвей лукин, виктор мелехин, ростов, краснодар, пфк цска
Футбол, Россия, Белоруссия, Николай Писарев, Валерий Карпин, Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Виктор Мелехин, Ростов, Краснодар, ПФК ЦСКА
Писарев назвал главные итоги уходящего года
Писарев назвал главным позитивным моментом 2025 года появление молодых игроков