Писарев назвал главные итоги уходящего года
Футбол
Футбол
 
15:04 31.12.2025
Писарев назвал главные итоги уходящего года
Писарев назвал главные итоги уходящего года
Помощник главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Николай Писарев в разговоре с РИА Новости назвал главным позитивным моментом уходящего года... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Писарев назвал главные итоги уходящего года

Писарев назвал главным позитивным моментом 2025 года появление молодых игроков

Николай Писарев
© РИА Новости / Илья Питалев
Николай Писарев. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Николай Писарев в разговоре с РИА Новости назвал главным позитивным моментом уходящего года появление большого числа молодых игроков.
"Что касается российского чемпионата, запоминается последнее - матч "Краснодар" - ЦСКА. Появляются молодые футболисты, но одного я не могу выделить. Они громко о себе заявляют, поэтому от футбольного года у меня позитив", - сказал Писарев.
В 2025 году за сборную России дебютировали девять игроков не старше 23 лет. Наибольшее число матчей среди них провел полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк (7 игр, 1 гол). По четыре раза в футболке национальной команды сыграли защитники ЦСКА и "Ростова" Матвей Лукин и Виктор Мелехин. Самым результативным дебютантом года стал Ярослав Гладышев из "Динамо", оформивший покер в игре с командой Белоруссии (4:1).
Кисляка признали лучшим молодым футболистом РПЛ 2025 года
Футбол Россия Белоруссия Николай Писарев Валерий Карпин Матвей Кисляк Матвей Лукин Виктор Мелехин Ростов Краснодар ПФК ЦСКА
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
