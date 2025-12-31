Рейтинг@Mail.ru
15:58 31.12.2025
Синоптики рассказали, когда москвичам ждать первые 20-градусные морозы
Синоптики рассказали, когда москвичам ждать первые 20-градусные морозы

Дерево в инее у дома
Дерево в инее у дома. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Первые 20-градусные морозы могут ударить в Москве в заключительные выходные новогодних праздников, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В заключительные выходные дни… могут ударить первые 20-градусные Федосеевы морозы", - рассказал Тишковец.
