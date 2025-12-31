https://ria.ru/20251231/pogoda-2065852940.html
Синоптики рассказали, когда москвичам ждать первые 20-градусные морозы
Синоптики рассказали, когда москвичам ждать первые 20-градусные морозы
Первые 20-градусные морозы могут ударить в Москве в заключительные выходные новогодних праздников, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 31.12.2025
