В России семнадцать поездов идут с задержкой более восьми часов

КРАСНОДАР, 31 дек - РИА Новости. Семнадцать поездов, в том числе в Краснодарском крае, идут с задержкой более восьми часов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как сообщили в среду в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, в 2.05 мск на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе СКЖД по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением Ростов - Адлер. В результате на время до пяти часов оказались задержаны 18 пассажирских поездов. В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров.
"Там, где (задержка - ред.) более восьми часов (таких поездов 17 штук) на станциях организовано питание (это станица Белореченская, Кавказская, Минводы, Туапсе, Тихорецкая)", - сообщил собеседник агентства.
Движение поездов в Краснодарском крае восстановлено, а задержка по некоторым поездам составляет до 14 часов, уточнил собеседник агентства.
Пятьдесят пять поездов задерживаются в Краснодарском крае в связи с аномальными снегопадами и сбоем в графике движения, сообщила вечером в среду "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
Утром в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги уже заявляли, что пассажиры поездов, задерживающихся в пути более четырех часов, будут обеспечены питанием, а в поездах поддерживается комфортный температурный режим. Позже в СКЖД подтвердили РИА Новости, что пассажиров задерживающихся более чем на четыре часа поездов обеспечивают горячим питанием.