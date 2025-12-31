Рейтинг@Mail.ru
В России семнадцать поездов идут с задержкой более восьми часов - РИА Новости, 31.12.2025
21:24 31.12.2025 (обновлено: 22:20 31.12.2025)
В России семнадцать поездов идут с задержкой более восьми часов
В России семнадцать поездов идут с задержкой более восьми часов
Семнадцать поездов, в том числе в Краснодарском крае, идут с задержкой более восьми часов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 31.12.2025
происшествия
краснодарский край
северо-кавказская железная дорога
федеральная пассажирская компания
южная транспортная прокуратура
краснодарский край
Новости
происшествия, краснодарский край, северо-кавказская железная дорога, федеральная пассажирская компания, южная транспортная прокуратура
Происшествия, Краснодарский край, Северо-Кавказская железная дорога, Федеральная пассажирская компания, Южная транспортная прокуратура
В России семнадцать поездов идут с задержкой более восьми часов

Семнадцать поездов, в том числе и на Кубани, идут с задержкой более восьми часов

© Fotolia / koi88Железнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Fotolia / koi88
Железнодорожные пути. Архивное фото
КРАСНОДАР, 31 дек - РИА Новости. Семнадцать поездов, в том числе в Краснодарском крае, идут с задержкой более восьми часов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как сообщили в среду в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, в 2.05 мск на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе СКЖД по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением Ростов - Адлер. В результате на время до пяти часов оказались задержаны 18 пассажирских поездов. В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров.
Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Ростовчанин рассказал об ожидании десять часов в поезде под Краснодаром
Вчера, 20:42
"Там, где (задержка - ред.) более восьми часов (таких поездов 17 штук) на станциях организовано питание (это станица Белореченская, Кавказская, Минводы, Туапсе, Тихорецкая)", - сообщил собеседник агентства.
Движение поездов в Краснодарском крае восстановлено, а задержка по некоторым поездам составляет до 14 часов, уточнил собеседник агентства.
Пятьдесят пять поездов задерживаются в Краснодарском крае в связи с аномальными снегопадами и сбоем в графике движения, сообщила вечером в среду "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
Утром в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги уже заявляли, что пассажиры поездов, задерживающихся в пути более четырех часов, будут обеспечены питанием, а в поездах поддерживается комфортный температурный режим. Позже в СКЖД подтвердили РИА Новости, что пассажиров задерживающихся более чем на четыре часа поездов обеспечивают горячим питанием.
Молодой человек у табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками самолетов в Москве
Вчера, 20:32
 
ПроисшествияКраснодарский крайСеверо-Кавказская железная дорогаФедеральная пассажирская компанияЮжная транспортная прокуратура
 
 
