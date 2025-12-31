Ростовчанин рассказал об ожидании десять часов в поезде под Краснодаром

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Житель Ростовской области рассказал РИА Новости, что его семья более 10 часов находится в поезде, который застрял в Краснодарском крае из-за непогоды.

"Они с 10 утра стоят под Кропоткино. Час назад я опять порывался выехать, но поезд начал трогаться. Только что созванивался с ними. Оказывается, они уехали недалеко. Жена сказала, что ночью ехать на машине опасно", - сообщил РИА Новости мужчина.