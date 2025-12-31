https://ria.ru/20251231/poezd-2065881898.html
Ростовчанин рассказал об ожидании десять часов в поезде под Краснодаром
Ростовчанин рассказал об ожидании десять часов в поезде под Краснодаром - РИА Новости, 31.12.2025
Ростовчанин рассказал об ожидании десять часов в поезде под Краснодаром
Житель Ростовской области рассказал РИА Новости, что его семья более 10 часов находится в поезде, который застрял в Краснодарском крае из-за непогоды. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T20:42:00+03:00
2025-12-31T20:42:00+03:00
2025-12-31T20:42:00+03:00
происшествия
краснодарский край
краснодар
ростовская область
северо-кавказская железная дорога
южная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760030115_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2ca2ae1dd38f868af886750ce150e86c.jpg
https://ria.ru/20251231/poezd-2065880199.html
https://ria.ru/20251231/poezd-2065798786.html
краснодарский край
краснодар
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760030115_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_abb851761d024f21c2fc437cc2ad68f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, краснодар, ростовская область, северо-кавказская железная дорога, южная транспортная прокуратура
Происшествия, Краснодарский край, Краснодар, Ростовская область, Северо-Кавказская железная дорога, Южная транспортная прокуратура
Ростовчанин рассказал об ожидании десять часов в поезде под Краснодаром
РИА Новости: ростовчанин рассказал об ожидании 10 часов в поезде под Краснодаром
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Житель Ростовской области рассказал РИА Новости, что его семья более 10 часов находится в поезде, который застрял в Краснодарском крае из-за непогоды.
Как сообщили в среду в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги
, в 2.05 мск на участке между станциями "Гулькевичи" и "Отрадо-Кубанская" в Краснодарском крае
Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением "Ростов - Адлер". В Южной транспортной прокуратуре
уточнили, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров.
"Они с 10 утра стоят под Кропоткино. Час назад я опять порывался выехать, но поезд начал трогаться. Только что созванивался с ними. Оказывается, они уехали недалеко. Жена сказала, что ночью ехать на машине опасно", - сообщил РИА Новости мужчина.
В оперштабе Краснодарского края ранее сообщали, что власти региона и краевой минтранс окажут помощь в доставке питания пассажирам задерживающихся поездов в Краснодарском крае, также помогут и с другими организационными вопросами.