Рейтинг@Mail.ru
Ростовчанин рассказал об ожидании десять часов в поезде под Краснодаром - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/poezd-2065881898.html
Ростовчанин рассказал об ожидании десять часов в поезде под Краснодаром
Ростовчанин рассказал об ожидании десять часов в поезде под Краснодаром - РИА Новости, 31.12.2025
Ростовчанин рассказал об ожидании десять часов в поезде под Краснодаром
Житель Ростовской области рассказал РИА Новости, что его семья более 10 часов находится в поезде, который застрял в Краснодарском крае из-за непогоды. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T20:42:00+03:00
2025-12-31T20:42:00+03:00
происшествия
краснодарский край
краснодар
ростовская область
северо-кавказская железная дорога
южная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760030115_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2ca2ae1dd38f868af886750ce150e86c.jpg
https://ria.ru/20251231/poezd-2065880199.html
https://ria.ru/20251231/poezd-2065798786.html
краснодарский край
краснодар
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760030115_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_abb851761d024f21c2fc437cc2ad68f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, краснодар, ростовская область, северо-кавказская железная дорога, южная транспортная прокуратура
Происшествия, Краснодарский край, Краснодар, Ростовская область, Северо-Кавказская железная дорога, Южная транспортная прокуратура
Ростовчанин рассказал об ожидании десять часов в поезде под Краснодаром

РИА Новости: ростовчанин рассказал об ожидании 10 часов в поезде под Краснодаром

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПоезда дальнего следования на железнодорожном вокзале
Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Житель Ростовской области рассказал РИА Новости, что его семья более 10 часов находится в поезде, который застрял в Краснодарском крае из-за непогоды.
Как сообщили в среду в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, в 2.05 мск на участке между станциями "Гулькевичи" и "Отрадо-Кубанская" в Краснодарском крае Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением "Ростов - Адлер". В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров.
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Краснодарском крае задерживаются 55 поездов
Вчера, 20:21
"Они с 10 утра стоят под Кропоткино. Час назад я опять порывался выехать, но поезд начал трогаться. Только что созванивался с ними. Оказывается, они уехали недалеко. Жена сказала, что ночью ехать на машине опасно", - сообщил РИА Новости мужчина.
В оперштабе Краснодарского края ранее сообщали, что власти региона и краевой минтранс окажут помощь в доставке питания пассажирам задерживающихся поездов в Краснодарском крае, также помогут и с другими организационными вопросами.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Поезд №442 "Ростов-Адлер" остановили по техпричинам
Вчера, 04:03
 
ПроисшествияКраснодарский крайКраснодарРостовская областьСеверо-Кавказская железная дорогаЮжная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала