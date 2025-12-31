https://ria.ru/20251231/podsvetka-2065841283.html
Подсветка зданий в Москве будет работать всю новогоднюю ночь
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Архитектурно-художественная подсветка зданий, мостов и станций метро будет работать в столице в новогоднюю ночь до утра, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В праздничные дни переведем подсветку на особый режим работы - в зависимости от технической возможности она будет менять цвет или включать динамический сценарий. Административные здания будут подсвечиваться всю ночь с 31 декабря на 1 января, с 1 на 2, с 6 на 7 и с 7 на 8 января, хотя по регламенту должны отключать их в полночь. Подсветка на жилых домах будет работать по аналогичному графику: всю ночь вместо обычного режима до 23.00", - рассказал Бирюков
журналистам.
Заммэра подчеркнул, что большинство световых конструкций, которые украсили столицу к Новому году и Рождеству, горят 24 часа в сутки, не выключаясь даже днем.
"Световой день сейчас короткий, а красивое и яркое освещение - это залог не только безопасности, но и хорошего настроения, оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту нашего города. Москва
сегодня является одним из самых освещенных мегаполисов мира - общее число светильников в системе наружного освещения и архитектурно-художественной подсветке превышает 1 миллион", - отметил Бирюков.
Он также напомнил, что в праздничных декоративных конструкциях используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.