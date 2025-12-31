Рейтинг@Mail.ru
Юрист напомнила о комендантском часе для детей и подростков - РИА Новости, 31.12.2025
07:47 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/podrostki-2065809650.html
Юрист напомнила о комендантском часе для детей и подростков
Юрист напомнила о комендантском часе для детей и подростков - РИА Новости, 31.12.2025
Юрист напомнила о комендантском часе для детей и подростков
Комендантский час для детей и подростков действует в РФ в ночное время с 22.00 до 6.00 в том числе в новогодние праздники, а в случае нарушения родителям грозит РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T07:47:00+03:00
2025-12-31T07:47:00+03:00
общество
россия
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149139/39/1491393926_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_aeea0c7f537ace6886d068288bb07469.jpg
россия
общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
Юрист напомнила о комендантском часе для детей и подростков

РИА Новости: комендантский час для детей действует с 22:00 до 6:00

© РИА Новости / Владимир Астапкович
В московском метро
В московском метро - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
В московском метро. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Комендантский час для детей и подростков действует в РФ в ночное время с 22.00 до 6.00 в том числе в новогодние праздники, а в случае нарушения родителям грозит штраф, рассказала РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Наталья Глебова.
Юрист отметила, что общие правила комендантского часа прописаны в федеральном законе, но регионы могут смягчать его условия.
"Общие ограничения по пребыванию в общественных местах в ночное время с 22.00 до 6.00 устанавливаются для лиц не старше 16 лет", - сказала юрист.
Она уточнила, что несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет запрещено находиться в ночное время без сопровождения родителей либо лиц, их заменяющих. Запрет распространяется на улицы, места общего пользования, стадионы, кинотеатры, концертные залы, дискотеки, общественный транспорт и другие аналогичные учреждения и заведения.
"В присутствии взрослых дети могут находиться в этих местах, если это не нарушает их права и законные интересы. Хочу подчеркнуть, что совершеннолетние друзья и/или родные братья и сестры не являются опекунами", - подчеркнула юрист.
По словам Глебовой, родителям в случае нарушения грозит предупреждение или штраф до 500 рублей. Если же нарушение повторится, то родителям грозит административный штраф до 5 тысяч рублей или административный арест до пяти суток. Кроме того, стоит учитывать закон конкретного региона, заключила юрист.
ОбществоРоссияНовый год
 
 
