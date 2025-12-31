Юрист напомнила о комендантском часе для детей и подростков

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Комендантский час для детей и подростков действует в РФ в ночное время с 22.00 до 6.00 в том числе в новогодние праздники, а в случае нарушения родителям грозит штраф, рассказала РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Наталья Глебова.

Юрист отметила, что общие правила комендантского часа прописаны в федеральном законе, но регионы могут смягчать его условия.

"Общие ограничения по пребыванию в общественных местах в ночное время с 22.00 до 6.00 устанавливаются для лиц не старше 16 лет", - сказала юрист.

Она уточнила, что несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет запрещено находиться в ночное время без сопровождения родителей либо лиц, их заменяющих. Запрет распространяется на улицы, места общего пользования, стадионы, кинотеатры, концертные залы, дискотеки, общественный транспорт и другие аналогичные учреждения и заведения.

"В присутствии взрослых дети могут находиться в этих местах, если это не нарушает их права и законные интересы. Хочу подчеркнуть, что совершеннолетние друзья и/или родные братья и сестры не являются опекунами", - подчеркнула юрист.