В МЧС рассказали о штрафах за нарушение правил при обращении с пиротехникой
В МЧС рассказали о штрафах за нарушение правил при обращении с пиротехникой - РИА Новости, 31.12.2025
В МЧС рассказали о штрафах за нарушение правил при обращении с пиротехникой
Нарушение правил при обращении с пиротехникой в зависимости от последствий предусматривает административную и даже уголовную ответственность, для юридических... РИА Новости, 31.12.2025
В МЧС рассказали о штрафах за нарушение правил при обращении с пиротехникой
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Нарушение правил при обращении с пиротехникой в зависимости от последствий предусматривает административную и даже уголовную ответственность, для юридических лиц сумма штрафа может составить до 400 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Все зависит от последствий. Штраф за нарушения для граждан - до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - до 30, предпринимателей - до 60, для юридических лиц – до 400 тысяч рублей. Если из-за требования пожарной безопасности случился пожар, можно до года провести в неволе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 20 декабря в удмуртском Глазове
мужчина сжег свою квартиру, запустив фейерверк прямо в жилье. Пожарных вызвали соседи, услышавшие громкие хлопки за стеной и затем почувствовавшие запах гари. Как выяснилось, 43-летний мужчина устроил салют прямо в гостиной, где поджег фейерверк на 100 залпов. Хозяин успел покинуть жилье до прибытия пожарных. При тушении возгорания спасатели обнаружили под кроватью кота без признаков жизни. Его вынесли на свежий воздух и оказали помощь.
"Правила хранения и использования пиротехники указаны в инструкции и обязательны для соблюдения", - заключили в ведомстве.