Рейтинг@Mail.ru
"Давно было ясно". На Западе признали неудобную правду об Украине - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 31.12.2025 (обновлено: 17:10 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/peregovory-2065850890.html
"Давно было ясно". На Западе признали неудобную правду об Украине
"Давно было ясно". На Западе признали неудобную правду об Украине - РИА Новости, 31.12.2025
"Давно было ясно". На Западе признали неудобную правду об Украине
В переговорном процессе по Украине время работает против Киева, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T15:46:00+03:00
2025-12-31T17:10:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
дональд трамп
оон
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9ef9b28c5386ccb4923bb6bff7ef9bf.jpg
https://ria.ru/20251231/zelenskiy-2065819259.html
https://ria.ru/20251231/lukashenko-2065850032.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_beca3cade1b7a1e51f366f97e2fa07e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, дональд трамп, оон, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Украина, Киев, Россия, Дональд Трамп, ООН, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
"Давно было ясно". На Западе признали неудобную правду об Украине

RS: в переговорном процессе время работает против Украины

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В переговорном процессе по Украине время работает против Киева, пишет Responsible Statecraft.
"С каждым месяцем любые возможные договоренности будут выглядеть для Украины все более болезненно", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
На Западе сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
Вчера, 10:08
Отмечается, что любом случае Украина продолжает терять территории — быстрее, чем когда-либо с начала конфликта. При этом финансовое состояние Киева остается плачевным.
"Уже довольно давно было ясно, что Украина фактически обанкротилась и рано или поздно у нее закончатся средства для продолжения конфликта", — пишет издание.
Утверждается, что по мере приближения 2026 года все более убедительно будут звучать слова президента США Дональда Трампа, сказанные Владимиру Зеленскому в Овальном кабинете в феврале: "Вы не выиграете эту войну".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Лукашенко планирует обсудить с Путиным атаку ВСУ на его резиденцию
Вчера, 15:36
 
В миреУкраинаКиевРоссияДональд ТрампООНВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала