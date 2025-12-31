МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В переговорном процессе по Украине время работает против Киева, пишет Responsible Statecraft.
"С каждым месяцем любые возможные договоренности будут выглядеть для Украины все более болезненно", — говорится в публикации.
Отмечается, что любом случае Украина продолжает терять территории — быстрее, чем когда-либо с начала конфликта. При этом финансовое состояние Киева остается плачевным.
"Уже довольно давно было ясно, что Украина фактически обанкротилась и рано или поздно у нее закончатся средства для продолжения конфликта", — пишет издание.
Утверждается, что по мере приближения 2026 года все более убедительно будут звучать слова президента США Дональда Трампа, сказанные Владимиру Зеленскому в Овальном кабинете в феврале: "Вы не выиграете эту войну".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.