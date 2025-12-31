Рейтинг@Mail.ru
Средняя пенсия в России достигла 23,5 тысячи рублей - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:17 31.12.2025 (обновлено: 01:21 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/pensija-2065789635.html
Средняя пенсия в России достигла 23,5 тысячи рублей
Средняя пенсия в России достигла 23,5 тысячи рублей - РИА Новости, 31.12.2025
Средняя пенсия в России достигла 23,5 тысячи рублей
Средний размер назначенных пенсий в России в ноябре вырос до 23,5 тысячи рублей, следует из статистических данных, которые изучило РИА Новости. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T01:17:00+03:00
2025-12-31T01:21:00+03:00
общество
россия
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597068395_0:97:2001:1222_1920x0_80_0_0_5f58ed5e78fd10123ed0c9847986d436.jpg
https://ria.ru/20251230/pensii-2065537411.html
https://ria.ru/20251229/pensii-2065252682.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597068395_121:0:1878:1318_1920x0_80_0_0_d7aa388fb16460d7def0ea3046718388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
Средняя пенсия в России достигла 23,5 тысячи рублей

Средняя пенсия в России в ноябре выросла до 23,5 тысячи рублей

© РИА Новости / Владимир ТрефиловДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Средний размер назначенных пенсий в России в ноябре вырос до 23,5 тысячи рублей, следует из статистических данных, которые изучило РИА Новости.
Выплаты пенсионерам в номинальном выражении выросли на 11,6% по сравнению с прошлым ноябрем и составили в среднем 23 535 рублей.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Россиянам рассказали о перерасчете пенсий в 2026 году
Вчера, 02:07
В то же время средняя пенсия за январь-ноябрь составила в России 23 414 рублей против 20 952 рубля за аналогичный период прошлого года.
Согласно федеральному закону о бюджете на 2026-2028 годы, страховые пенсии в России будут проиндексированы с 1 января - на 7,6%, социальные пенсии будут увеличены с апреля - на 6,8%.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Экономист объяснил, кому и на сколько повысят пенсии с января
29 декабря, 03:08
 
ОбществоРоссияНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала