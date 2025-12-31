https://ria.ru/20251231/pensija-2065789635.html
Средняя пенсия в России достигла 23,5 тысячи рублей
Средняя пенсия в России достигла 23,5 тысячи рублей - РИА Новости, 31.12.2025
Средняя пенсия в России достигла 23,5 тысячи рублей
Средний размер назначенных пенсий в России в ноябре вырос до 23,5 тысячи рублей, следует из статистических данных, которые изучило РИА Новости. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T01:17:00+03:00
2025-12-31T01:17:00+03:00
2025-12-31T01:21:00+03:00
общество
россия
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597068395_0:97:2001:1222_1920x0_80_0_0_5f58ed5e78fd10123ed0c9847986d436.jpg
https://ria.ru/20251230/pensii-2065537411.html
https://ria.ru/20251229/pensii-2065252682.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597068395_121:0:1878:1318_1920x0_80_0_0_d7aa388fb16460d7def0ea3046718388.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
Средняя пенсия в России достигла 23,5 тысячи рублей
Средняя пенсия в России в ноябре выросла до 23,5 тысячи рублей
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Средний размер назначенных пенсий в России в ноябре вырос до 23,5 тысячи рублей, следует из статистических данных, которые изучило РИА Новости.
Выплаты пенсионерам в номинальном выражении выросли на 11,6% по сравнению с прошлым ноябрем и составили в среднем 23 535 рублей.
В то же время средняя пенсия за январь-ноябрь составила в России
23 414 рублей против 20 952 рубля за аналогичный период прошлого года.
Согласно федеральному закону о бюджете на 2026-2028 годы, страховые пенсии в России будут проиндексированы с 1 января - на 7,6%, социальные пенсии будут увеличены с апреля - на 6,8%.