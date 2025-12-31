https://ria.ru/20251231/opasnost-2065857189.html
В Пензенской области объявили беспилотную опасность
Беспилотную опасность объявили в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 31.12.2025
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
