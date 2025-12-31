Рейтинг@Mail.ru
В подполье рассказали о поведении пьяных солдат ВСУ в Одессе - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/odessa-2065806518.html
В подполье рассказали о поведении пьяных солдат ВСУ в Одессе
В подполье рассказали о поведении пьяных солдат ВСУ в Одессе - РИА Новости, 31.12.2025
В подполье рассказали о поведении пьяных солдат ВСУ в Одессе
Пьяные украинские солдаты в преддверии Нового года ведут беспорядочную стрельбу в воздух в Одессе, Херсоне и Николаеве, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T07:07:00+03:00
2025-12-31T07:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
херсон
николаев (украина)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149428/32/1494283288_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_cb8a867de335f7886cee812024230304.jpg
https://ria.ru/20250222/ukraina-2000949058.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесса
херсон
николаев (украина)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149428/32/1494283288_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ddc09d16b54cfb9647dae2265448b5c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, херсон, николаев (украина), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Херсон, Николаев (Украина), Вооруженные силы Украины
В подполье рассказали о поведении пьяных солдат ВСУ в Одессе

РИА Новости: в Одессе пьяные солдаты ВСУ ведут беспорядочную стрельбу в воздух

© РИА Новости / Виталий Залесский | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на Украине
Сотрудник полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Виталий Залесский
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Пьяные украинские солдаты в преддверии Нового года ведут беспорядочную стрельбу в воздух в Одессе, Херсоне и Николаеве, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья.
"В преддверии новогодних праздников в Херсоне, Одессе и Николаеве участились инциденты, связанные с насилием боевиков ВСУ и иностранных наемников по отношению к местному мирному населению. Нетрезвые ВСУшники не редко ведут беспорядочную "праздничную" стрельбу в воздух непосредственно из своего стрелкового оружия, создавая тем самым реальную опасность для местных мирных жителей и гражданских строений", - заявил представитель антифашистского сопротивления.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
В подполье рассказали, что для иностранных наемников ВСУ нанимают эскортниц
22 февраля, 06:59
По словам собеседника агентства, в преддверии праздников военные стали часто садиться за руль пьяными.
"Участились случаи опасного вождения пьяными военными их автомобилей - непосредственно в городской черте. Причем на попытки гаишников их остановить боевики и наемники не реагируют, иногда даже угрожая применить оружие. Местные жители остерегаются участвовать в конфликтах, чтоб не попасть под горячую руку", - заключил представитель пророссийского подполья.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаХерсонНиколаев (Украина)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала