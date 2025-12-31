https://ria.ru/20251231/odessa-2065806518.html
В подполье рассказали о поведении пьяных солдат ВСУ в Одессе
В подполье рассказали о поведении пьяных солдат ВСУ в Одессе - РИА Новости, 31.12.2025
В подполье рассказали о поведении пьяных солдат ВСУ в Одессе
Пьяные украинские солдаты в преддверии Нового года ведут беспорядочную стрельбу в воздух в Одессе, Херсоне и Николаеве, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T07:07:00+03:00
2025-12-31T07:07:00+03:00
2025-12-31T07:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
херсон
николаев (украина)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149428/32/1494283288_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_cb8a867de335f7886cee812024230304.jpg
https://ria.ru/20250222/ukraina-2000949058.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесса
херсон
николаев (украина)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149428/32/1494283288_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ddc09d16b54cfb9647dae2265448b5c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, херсон, николаев (украина), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Херсон, Николаев (Украина), Вооруженные силы Украины
В подполье рассказали о поведении пьяных солдат ВСУ в Одессе
РИА Новости: в Одессе пьяные солдаты ВСУ ведут беспорядочную стрельбу в воздух
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Пьяные украинские солдаты в преддверии Нового года ведут беспорядочную стрельбу в воздух в Одессе, Херсоне и Николаеве, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья.
"В преддверии новогодних праздников в Херсоне
, Одессе
и Николаеве
участились инциденты, связанные с насилием боевиков ВСУ
и иностранных наемников по отношению к местному мирному населению. Нетрезвые ВСУшники не редко ведут беспорядочную "праздничную" стрельбу в воздух непосредственно из своего стрелкового оружия, создавая тем самым реальную опасность для местных мирных жителей и гражданских строений", - заявил представитель антифашистского сопротивления.
По словам собеседника агентства, в преддверии праздников военные стали часто садиться за руль пьяными.
"Участились случаи опасного вождения пьяными военными их автомобилей - непосредственно в городской черте. Причем на попытки гаишников их остановить боевики и наемники не реагируют, иногда даже угрожая применить оружие. Местные жители остерегаются участвовать в конфликтах, чтоб не попасть под горячую руку", - заключил представитель пророссийского подполья.