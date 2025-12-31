МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Пьяные украинские солдаты в преддверии Нового года ведут беспорядочную стрельбу в воздух в Одессе, Херсоне и Николаеве, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья.

По словам собеседника агентства, в преддверии праздников военные стали часто садиться за руль пьяными.

"Участились случаи опасного вождения пьяными военными их автомобилей - непосредственно в городской черте. Причем на попытки гаишников их остановить боевики и наемники не реагируют, иногда даже угрожая применить оружие. Местные жители остерегаются участвовать в конфликтах, чтоб не попасть под горячую руку", - заключил представитель пророссийского подполья.