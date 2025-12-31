Куда пойти на Новый год: самые неожиданные праздничные шоу 2025-2026

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Новый год — время волшебства, радости и ярких впечатлений. Один из лучших способов создать праздничное настроение — отправиться на классные шоу, которые подарят незабываемые эмоции. О самых необычных представлениях сезона 2025/26 — в материале РИА Новости.

Рождественское шоу на льду "Аллилуйя любви"

© Предоставлено продюсерской компанией "Илья Авербух" Рождественское шоу на льду "Аллилуйя любви" © Предоставлено продюсерской компанией "Илья Авербух" Рождественское шоу на льду "Аллилуйя любви"

Масштабным гала-концертом на льду режиссер Илья Авербух вместе с Сергеем Жилиным и его оркестром "Фонограф-Симфо-Джаз" поздравят всех с наступающим Новым годом.

На лед выйдут олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Роман Костомаров, чемпионы мира и Европы Оксана Домнина и Максим Шабалин, бронзовый призер олимпиады, чемпион Европы Марк Кондратюк, призеры чемпионатов России Камила Валиева и Матвей Ветлугин, а также спортсмены из действующей сборной нашей страны Анна Фролова, Софья Шевченко и Андрей Ежлов, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Алиса Двоеглазова, Даниил Самсонов, Артем Федотов и другие.

Когда: 28 декабря 2025 года, 14:00, 19:00.

Где: Дворец гимнастики Ирины Винер, улица Лужники, 24, строение 24.

Музыкальное шоу "Новый год в Хогвартсе"

© Фото предоставлено ООО "МЭДЛИ"/Елизавета Иваськевич Музыкальное шоу "Новый год в Хогвартсе" © Фото предоставлено ООО "МЭДЛИ"/Елизавета Иваськевич Музыкальное шоу "Новый год в Хогвартсе"

Лучший подарок поклонникам вселенной Гарри Поттера. Этой зимой Imperial Orchestra пригласит в музыкальное путешествие к знаменитому чародею, в котором прозвучат мелодии из любимой саги. Музыка, кино и спецэффекты наполнят магическое пространство: парящие свечи и книги, дирижер с волшебной палочкой, музыканты в мантиях всех факультетов — все это создаст атмосферу праздничного Хогвартса. После представления зрителей будут ждать фотозоны с культовыми локациями, аниматоры в образах Дамблдора, Волан-де-Морта, Макгонагалл и других любимых героев, сувенирные лавки и тематические угощения.

Когда: с 23 декабря.

Ледовое шоу "Буратино"

© Предоставлено продюсерской компанией "Илья Авербух" Ледовое шоу "Буратино" © Предоставлено продюсерской компанией "Илья Авербух" Ледовое шоу "Буратино"

Выбор сюжета для спектакля неслучаен. Культовый советский фильм Леонида Нечаева "Приключения Буратино" вышел 50 лет назад. У композитора Алексея Рыбникова, написавшего музыку к фильму, в этом году тоже юбилей — 80-летие.

Илья Авербух — мастер сделать ярко, зрелищно, смешно. Зрителей ждет феерия спецэффектов, неожиданные повороты сюжета, живая музыка и звезды российского фигурного катания в ролях сказочных персонажей. В спектакле участвуют Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Матвей Ветлугин, Андрей Ежлов и Софья Шевченко. А главную роль исполнит обладательница Гран-при этого года Алиса Двоеглазова.

Когда: с 27 декабря по 7 января.

Где: Дворец гимнастики Ирины Винер, улица Лужники, 24, строение 24.

Театральное цирковое шоу "Сны Пушкина"

© Фото предоставлено ООО "НЛНК"/Евгений Смирнов Театральное цирковое шоу "Сны Пушкина" © Фото предоставлено ООО "НЛНК"/Евгений Смирнов Театральное цирковое шоу "Сны Пушкина"

Это мультижанровое представление — одно из главных открытий года. Масштабный творческий эксперимент, где знакомые с детства образы обретают новое звучание. Уникальный цирк без животных представит историю про маленького Сашу, который во сне переносится в фантастический мир своих еще не написанных творений. В этом путешествии его спутниками становятся Перо, Чернильница и Бумага, но на пути неожиданно встает коварное Злодейство. "Сны Пушкина" — цирк, театр, чудеса.

Когда: с 25 декабря по 11 января.

Где: УСЗ "Дружба", улица Лужники, дом 24, строение 5.

Научное шоу "Новый год 100 лет вперед"

© Фото предоставлено пресс-службой WOW!HOW?/Дмитрий Сушко Научное шоу "Новый год 100 лет вперед" © Фото предоставлено пресс-службой WOW!HOW?/Дмитрий Сушко Научное шоу "Новый год 100 лет вперед"

В новом шоу — множество ярких опытов из области химии, физики и биологии, а еще роботы, беспилотные летательные аппараты и елка из катушек Теслы. Зрителей также ждут интерактивные зоны с экспериментами, AR-фото и мастер-классы по созданию футуристичных подарков. "Научная елка" предложит заглянуть в будущее и представить, каким станет праздник через столетие. Красочное шоу вдохновит на открытия. А после все юные зрители получат в подарок научные наборы для опытов — от простых до целой домашней лаборатории.

Когда: с 18 по 28 декабря — в театральном центре "На Плющихе"; 30-31 декабря и 2-8 января — в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах.

Спектакли. "Щелкунчик" в МАМТ

© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ Главный московский "Щелкунчик" в МАМТ © Фото предоставлено пресс-службой МАМТ Главный московский "Щелкунчик" в МАМТ

Один из ведущих музыкальных театров России — Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко — ждет зрителей на главную зимнюю постановку. В ней соединятся легендарные сценические традиции и современный стиль. "Щелкунчик" в хореографии Юрия Посохова возвращает зрителя к его основе — доброй сказке Гофмана. История Мари и заколдованного принца обернется притчей о взрослении, первой любви, мужестве и отваге. В главных партиях на сцену выйдут прима-балерины, премьеры, ведущие солистки и солисты балетной труппы МАМТ.

Когда: с 20 декабря по 4 января.

Иммерсивный спектакль "Щелкунчик. История, которую ты не знал"

© Фото предоставлено иммерсивным театром "Особняк Дашков 5" Иммерсивный спектакль "Щелкунчик. История, которую ты не знал" © Фото предоставлено иммерсивным театром "Особняк Дашков 5" Иммерсивный спектакль "Щелкунчик. История, которую ты не знал"

Старинный особняк в центре Москвы этой зимой вновь превратится в волшебный портал. Гости попадут в три вселенные: загадочное царство Игрушек, дом Людей и таинственное подземное королевство Мышей. Здесь нет привычной сцены и зрительских кресел — каждый, надев маску, сам становится режиссером своего путешествия. Можно свободно перемещаться по трем этажам особняка и, следуя за разными персонажами, открывать любимую сказку с неожиданных сторон. Атмосферу волшебства дополнят яркие декорации и музыка Петра Ильича Чайковского в авторской интерпретации современного композитора Отти Роуджа.

Когда: до 11 января 2026 года.

Где: театр "Особняк Дашков 5".

Новый год под звездами: спектакль "Коперник" в планетарии

Московский планетарий представляет премьеру возрожденного Научного Звездного театра "Коперник" с новогодней атмосферой. Это уникальное иммерсивное представление и первый мультимедийный спектакль о Копернике в России обязательно создаст семейную традицию встречи Нового года под куполом самого большого звездного зала в Европе.

Благодаря новейшим проекционным технологиям зрители увидят научную революцию и тайны космоса, а сюжет о смелости и силе духа великого ученого вдохновит на творчество и новые идеи.

Даты: 12 декабря, 17 декабря, 26 декабря, 10 января, 17 января.

Спектакль-концерт "Новогодний квартирник. Версия вторая"

© Фото предоставлено театром "Шалом" Спектакль-концерт "Новогодний квартирник. Версия вторая" © Фото предоставлено театром "Шалом" Спектакль-концерт "Новогодний квартирник. Версия вторая"

Праздничный спектакль-концерт создаст особую атмосферу. Вечер будет посвящен важным встречам и прощаниям уходящего года. Артисты театра расскажут личные трогательные и смешные истории. На сцене прозвучат любимые песни: от народных мелодий до хитов ABBA, Uma2rman, The Retuses и "Маши и Медведей". Гостей ждет живая музыка, искренние эмоции и теплая, уютная атмосфера, словно на дружеском квартирнике.

Когда: 24 декабря.

Где: театр "Шалом", Варшавское шоссе, 71к1.

Зима в кинопарке "Москино": лед, кино и Дом Деда Мороза

Крупнейшая съемочная площадка этой зимой превратится в центр праздничных развлечений на улице и в павильонах. На площади гостей ждет каток более чем в 3000 квадратных метров, где планируют проводить ледовые мастер-классы. Будут также тюбинговая горка и уютный фуд-корт. Но главный сюрприз — настоящий Дом Деда Мороза. Здесь можно заглянуть в волшебные комнаты, принять участие в иммерсивном представлении с зимним волшебником и эльфами, у которых можно научиться идеально упаковывать подарки. Такой отдых — наше зимнее "все включено": активное веселье, интерактив и полное погружение в мир кино с показами любимых фильмов и участием в съемках.

Когда: с 14 декабря по выходным и праздничным дням (11:30-21:30).

Где: Москва, Троицкий АО, Краснопахорский район, квартал № 107, улица Лиозновой.

"Приключения под Новый год" в "КидБурге"

© Фото предоставлено КидБургом "Приключения под Новый год" в "КидБурге" © Фото предоставлено КидБургом "Приключения под Новый год" в "КидБурге"

В "КидБург. Профессии" юных гостей ждет захватывающий квест "Приключение под Новый год". В нем зрителям нужно помочь выпавшим из мешка игрушкам найти Деда Мороза. В конце праздника — зажигательная снежная дискотека и подарки.

В "КидБург. Игра и Еда" пройдет увлекательный квест "Новый год без опасности", где дети помогут Деду Морозу восстановить похищенный пароль от его аккаунтов и заодно повторят правила безопасного поведения в Сети.

А самым маленьким зрителям в "КидБург. Сказки" покажут интерактивные представления "Новый год для малыша Лисенка", "Пингвины и мандарины", "Колдун, тролли и Новый год" и "Белые сказки для новогодней елки".

Когда: с 13 декабря по 11 января.

Новогодний квест в "Биокластере"

© Фото предоставлено Департаментом культуры города Москвы Новогодний квест в "Биокластере" © Фото предоставлено Департаментом культуры города Москвы Новогодний квест в "Биокластере"

Кроссворды, пазлы, микроскопы и игры — участникам предстоит выполнить множество необычных заданий, требующих внимательности и эрудиции. Экспозиция "12 признаков живого" поможет погрузиться в мир научных открытий. По завершении квеста каждый участник получит памятный подарок от "Биокластера". Этот проект — уникальное пространство в Москве, аналогов которому нет.

Когда: 13, 14, 20, 21, 27, 28 декабря в 11:30, 14:00 и 16:30.

Где: "Биокластер", ВДНХ, павильон № 31 "Геология".

"Сказка о волшебной монете" в Музее нумизматики

© Фото предоставлено пресс-службой Музея нумизматики/Татьяна Нечаева "Сказка о волшебной монете" в Музее нумизматики © Фото предоставлено пресс-службой Музея нумизматики/Татьяна Нечаева "Сказка о волшебной монете" в Музее нумизматики

Интерактивная программа "Сказка о волшебной монете" познакомит детей со старинными играми разных эпох: от Древней Греции до Российской империи. Зрителей перенесут на праздник Дионисий и переоденут в средневековых рыцарей, а еще отправят на новогодние развлечения российской императорской семьи. В финале каждой программы детей ждет шоколадная монета, которую по желанию можно дополнить тематической игрушкой или книжкой.

Когда: с 21 декабря до 11 января.