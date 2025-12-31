Рейтинг@Mail.ru
Как советские генсеки встречали Новый год - РИА Новости, 31.12.2025
09:24 31.12.2025
Как советские генсеки встречали Новый год
Как советские генсеки встречали Новый год
Новый год был по-настоящему всесоюзным праздником. И у простых граждан, и у партийной элиты были интересные традиции. Как отмечали лидеры СССР? РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T09:24:00+03:00
2025-12-31T09:24:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156243/89/1562438929_0:216:2048:1368_1920x0_80_0_0_1df6dfe2dddbcbc1c08f92c53f722e04.jpg
Как советские генсеки встречали Новый год

© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанкМосковский Кремль зимой
Московский Кремль зимой - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Новый год был по-настоящему всесоюзным праздником. И у простых граждан, и у партийной элиты были интересные традиции. Как отмечали лидеры СССР?

"За таких, как вы!"

С середины 30-х годов Иосиф Сталин ввел практику проведения государственных новогодних кремлевских застолий. На них в Большой Кремлевский дворец приглашали артистов, причем их состав менялся в зависимости от тех или иных обстоятельств. Обычно выступали любимые певцы вождя — Валерия Барсова, Лера Давыдова, Иван Козловский.
© РИА Новости / Шулькина | Перейти в медиабанкПевица Валерия Барсова
Певица Валерия Барсова - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Шулькина
Перейти в медиабанк
Певица Валерия Барсова
Иосиф Виссарионович любил устроить "второе отделение" праздничного концерта, когда члены Политбюро и приближенные не расходились, а артисты выступали не со сцены, а перед столами. Однажды на таком "официальном" праздновании произошел интересный случай.
"Ворошилов в очередной раз предложит выпить "за великого Сталина", а тот его перебил и предложил поднять рюмку за талантливых русских актеров. Обращаясь к присутствующим артистам, сказал: "За таких, как вы!" — рассказал советник директора ФСО России Сергей Девятов.

Проверял новогодние игрушки

А вот домашние посиделки отмечались, по словам Девятова, достаточно скромно: узкий круг гостей и дети. Длился праздник недолго — всего пару часов.
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкГенералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин
Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин
Сначала домашние елки проходили в кремлевской квартире вождя, а затем переместились из Московского Кремля на ближнюю дачу Сталина в Волынское. Именно там за пять дней до Нового года наряжалась живая елка.
Примерно в это время возникла традиция показывать Сталину новые елочные игрушки, которые стали выпускаться на специальных стеклодувных заводах.

Танцевала "барыню" с председателем Совета министров

Первые годы своего правления Хрущев предпочитал встречать Новый год в семейном кругу, но через несколько лет традиция кремлевских елок, которую ввел Сталин, вернулась. Причем при Хрущеве в Кремль начали приглашать не только певцов, но также балерин и поэтов.
© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанкБалерина Майя Плисецкая в саду на своей даче
Балерина Майя Плисецкая в саду на своей даче - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
Балерина Майя Плисецкая в саду на своей даче
Из воспоминаний Майи Плисецкой: "Накануне нового, 1956 года в Кремле бал. .<...> Тут состоялся и мой первый разговор с Хрущевым. Подошел он ко мне с Микояном, ручку жмет, улыбается, водкой от него на метр разит: "Сколько раз издаля вас видел, вблизи хочу поглядеть. На сцене вы большая, видная. А тут — тощий цыпленок"... А председатель Совета министров Булганин "барыню" приглашает сплясать. Выхожу. Пляшем".

Обращение к гражданам

А вот традицию новогодних обращений главы государства к народу начал Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Именно он свое первое телеобращение зачитал по бумажке с экранов телевизоров.
© РИА Новости / Дмитрий Козлов | Перейти в медиабанкЛеонид Брежнев
Леонид Брежнев - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Козлов
Перейти в медиабанк
Леонид Брежнев
Как вспоминал Зиновий Высоковский, однажды на новогоднем приеме в Кремле Леонид Ильич поинтересовался у руководителя Центрального телевидения Сергея Лапина, почему нет "Кабачка "13 стульев". Генсек очень любил эту программу. Как раз накануне Лапин объявил о закрытии "Кабачка". Но после вопроса Брежнева вернул ее к жизни.
Брежнев оперных певцов, поэтов и балерин не запрашивал. Обязательными блюдами на столе в новогоднюю ночь были торт и фаршированная рыба, а из спиртного предпочитал "Зубровку".

Михаил Горбачев

Последний Генсек СССР Горбачев новогодние праздники проводил в кругу семьи. На столе были по большей части низкокалорийные продукты, а из спиртного позволял себе бокал-другой сухого вина.
В декабре 1990 года прозвучало последнее новогоднее выступление Горбачева в качестве главы государства. Одновременно он впервые поздравлял советских граждан в качестве президента СССР.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС, президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев во время выступления с докладом "Политический отчет ЦК КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи партии"
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев во время выступления с докладом Политический отчет ЦК КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи партии - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ЦК КПСС, президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев во время выступления с докладом "Политический отчет ЦК КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи партии"
А уже через год после распада Советского Союза телеобращение прозвучало из уст писателя-сатирика Михаила Задорнова.
 
 
 
