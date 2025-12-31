Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху считает, что Иран нацелил бы ядерное оружие на США - РИА Новости, 31.12.2025
00:56 31.12.2025
Нетаньяху считает, что Иран нацелил бы ядерное оружие на США
Нетаньяху считает, что Иран нацелил бы ядерное оружие на США - РИА Новости, 31.12.2025
Нетаньяху считает, что Иран нацелил бы ядерное оружие на США
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху считает, что в случае появления у Ирана ядерной бомбы, она в конечном итоге может достигнуть территории США. РИА Новости, 31.12.2025
в мире
иран
сша
израиль
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль
В мире, Иран, США, Израиль
Нетаньяху считает, что Иран нацелил бы ядерное оружие на США

Нетаньяху: появись у Ирана ядерная бомба, она в конечном счете достигла бы США

© Benjamin Netanyahu/TelegramКадр из видеообращения Беньямина Нетаньяху
Кадр из видеообращения Беньямина Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Benjamin Netanyahu/Telegram
Кадр из видеообращения Беньямина Нетаньяху. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 дек – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху считает, что в случае появления у Ирана ядерной бомбы, она в конечном итоге может достигнуть территории США.
"Если бы у Ирана были ядерные бомбы, он бы установил их на свои баллистические ракеты, который в конечном счете достигли Соединенных Штатов", - заявил Нетаньяху в эфире американского телеканала Newsmax.
Израильский премьер выразил уверенность, что это поставило бы под угрозу жизнь каждого человека в США.
"Мы приняли меры, и мы действовали сообща. Мы изменили ситуацию на Ближнем Востоке", - добавил он.
В миреИранСШАИзраиль
 
 
