На Ближнем Востоке остаются незавершенные дела, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 31.12.2025
00:17 31.12.2025 (обновлено: 00:22 31.12.2025)
На Ближнем Востоке остаются незавершенные дела, заявил Нетаньяху
На Ближнем Востоке остаются незавершенные дела, заявил Нетаньяху
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что вопросе урегулирования на Ближнем Востоке до сих пор остаются незавершенные дела, включая разоружение
На Ближнем Востоке остаются незавершенные дела, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: в урегулировании на Ближнем Востоке остаются незавершенные дела

© AP Photo / Nathan HowardПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что вопросе урегулирования на Ближнем Востоке до сих пор остаются незавершенные дела, включая разоружение ХАМАС.
"Мы добились больших успехов, но нам еще многое предстоит сделать. Одна из задач, которую нам необходимо выполнить, - это разоружение ХАМАС", - сказал он в интервью телеканалу Newsmax.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Как ранее РИА Новости заявил представитель палестинского движения ХАМАС Гази Хамад, израильская армия свыше 900 раз нарушила режим прекращения огня. По данным местных властей, за этот период погибли свыше 410 человек, более 1,1 тысячи получили ранения.
Нетаньяху согласился двигаться ко второму этапу договора по Газе, пишут СМИ
