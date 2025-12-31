Нетаньяху поздравил выходцев из бывшего СССР с Новым годом

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил израильтян - выходцев из бывшего СССР с Новым годом и отметил их вклад в достижениях еврейского государства.
"Я хотел бы поздравить всех выходцев из бывшего Советского Союза с Новым годом! Мы пережили... два года Войны Возрождения. У нас есть выдающиеся достижения. Мы действовали на семи фронтах и смогли противостоять всем нашим врагам. Мы добились этого благодаря героизму наших бойцов, многие из которых родом из бывшего СССР", - заявил премьер в видеообращении.
Нетаньяху пожелал всей нации действовать в том же духе в следующем году и в последующие годы.
"Вы (выходцы из СССР - ред.) внесли огромный вклад в безопасность Израиля, в академической среде, в промышленности, в сфере высоких технологий и повсюду, включая мою канцелярию. Я назначил генерал-майора Романа Гофмана (выходец из Белоруссии - ред.) следующим главой внешней разведки "Моссад". Я думаю, что это отражает ваши врожденные высокие качества", - заявил Нетаньяху.