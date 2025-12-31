Нетаньяху поздравил выходцев из бывшего СССР с Новым годом

"Я хотел бы поздравить всех выходцев из бывшего Советского Союза с Новым годом! Мы пережили... два года Войны Возрождения. У нас есть выдающиеся достижения. Мы действовали на семи фронтах и смогли противостоять всем нашим врагам. Мы добились этого благодаря героизму наших бойцов, многие из которых родом из бывшего СССР", - заявил премьер в видеообращении.