© Фото : Художник Яковлев Роман/Telegram Мужчина в костюме человека-паука в день заседания суда по делу Долиной

"Человек-паук" вышел из изолятора после акции у Верховного суда

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Закончился административный арест мужчины, устроившего перформанс в костюме человека-паука возле Верховного суда во время рассмотрения дела певицы Ларисы Долиной, он покинул изолятор, следует из данных в распоряжении РИА Новости.

Верховный суд России 16 декабря отменил предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности Долиной и признал право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Артистка заявляла, что в момент совершения сделки находилась под влиянием мошенников.

Пока шло заседание двое мужчин устроили перформанс на улице. Один из них выставил плакат с фотографией Долиной и разными лозунгами, а второй бегал возле входа в костюме человека-паука из комикса издательства Marvel с криками "Долина - тоже человек-паук".

Сотрудники полиции попросили обоих сообщить свои персональные данные либо предоставить паспорта, однако мужчины отказались, а "при попытке препровождения в служебный автотранспорт" оказали сопротивление, говорится в документах в распоряжении РИА Новости.

В отделе полиции мужчина также отказался от медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение. Был составлен протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).

Суд отправил "человека-паука" на 10 суток в изолятор. Вину он не признал.

Как пояснил РИА Новости глава адвокатской коллегии "Жорин и партнеры" Сергей Жорин , административный арест фактически считается в часах и с момента задержания.

"Освобождение происходит так: администрация спецприёмника сама обязана отследить момент окончания срока и ровно по истечении срока человека обязаны выпустить, обычно это происходит в тот же час, когда закончился срок", - рассказал адвокат.