Рейтинг@Mail.ru
"Человек-паук" вышел из изолятора после акции у Верховного суда - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/muzhchina-2065796472.html
"Человек-паук" вышел из изолятора после акции у Верховного суда
"Человек-паук" вышел из изолятора после акции у Верховного суда - РИА Новости, 31.12.2025
"Человек-паук" вышел из изолятора после акции у Верховного суда
Закончился административный арест мужчины, устроившего перформанс в костюме человека-паука возле Верховного суда во время рассмотрения дела певицы Ларисы... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T03:19:00+03:00
2025-12-31T03:19:00+03:00
россия
сергей жорин
дело о квартире долиной
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062865639_0:63:690:451_1920x0_80_0_0_5cced2d2246300a5a14c96cbcccf35b9.jpg
https://ria.ru/20250921/rossiya-2043369652.html
https://ria.ru/20251230/dolina-2065716538.html
https://ria.ru/20251216/dolina-2062487833.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062865639_0:0:690:518_1920x0_80_0_0_7954b901f3dfebde6ae4ff6f0c1465d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей жорин, дело о квартире долиной, общество
Россия, Сергей Жорин, Дело о квартире Долиной, Общество
"Человек-паук" вышел из изолятора после акции у Верховного суда

РИА Новости: человек-паук вышел из СИЗО после акции во время дела Долиной

© Фото : Художник Яковлев Роман/TelegramМужчина в костюме человека-паука в день заседания суда по делу Долиной
Мужчина в костюме человека-паука в день заседания суда по делу Долиной - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : Художник Яковлев Роман/Telegram
Мужчина в костюме человека-паука в день заседания суда по делу Долиной. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Закончился административный арест мужчины, устроившего перформанс в костюме человека-паука возле Верховного суда во время рассмотрения дела певицы Ларисы Долиной, он покинул изолятор, следует из данных в распоряжении РИА Новости.
Верховный суд России 16 декабря отменил предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности Долиной и признал право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Артистка заявляла, что в момент совершения сделки находилась под влиянием мошенников.
Мужчина в костюме человека-паука на капоте автомобиля в Махачкале - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Водителя, на капоте которого танцевал "человек-паук", оштрафовали
21 сентября, 17:43
Пока шло заседание двое мужчин устроили перформанс на улице. Один из них выставил плакат с фотографией Долиной и разными лозунгами, а второй бегал возле входа в костюме человека-паука из комикса издательства Marvel с криками "Долина - тоже человек-паук".
Сотрудники полиции попросили обоих сообщить свои персональные данные либо предоставить паспорта, однако мужчины отказались, а "при попытке препровождения в служебный автотранспорт" оказали сопротивление, говорится в документах в распоряжении РИА Новости.
В отделе полиции мужчина также отказался от медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение. Был составлен протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).
Суд отправил "человека-паука" на 10 суток в изолятор. Вину он не признал.
Предположительно, перевозка вещей певицы Ларисы Долиной из ее бывшей квартиры в Хамовниках после решения суда о выселении - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Из квартиры Долиной вывезли ростовую куклу и мультяшный портрет
Вчера, 16:40
Как пояснил РИА Новости глава адвокатской коллегии "Жорин и партнеры" Сергей Жорин, административный арест фактически считается в часах и с момента задержания.
"Освобождение происходит так: администрация спецприёмника сама обязана отследить момент окончания срока и ровно по истечении срока человека обязаны выпустить, обычно это происходит в тот же час, когда закончился срок", - рассказал адвокат.
Он добавил, что время задержания до суда также засчитывается в срок.
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры Долиной Полина Лурье в Верховном суде РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Юрист прокомментировал решение Верховного суда по делу Долиной
16 декабря, 20:56
 
РоссияСергей ЖоринДело о квартире ДолинойОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала