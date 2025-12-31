"Человек-паук" вышел из изолятора после акции у Верховного суда

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Закончился административный арест мужчины, устроившего перформанс в костюме человека-паука возле Верховного суда во время рассмотрения дела певицы Ларисы Долиной, он покинул изолятор, следует из данных в распоряжении РИА Новости.
Верховный суд России 16 декабря отменил предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности Долиной и признал право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Артистка заявляла, что в момент совершения сделки находилась под влиянием мошенников.
Пока шло заседание двое мужчин устроили перформанс на улице. Один из них выставил плакат с фотографией Долиной и разными лозунгами, а второй бегал возле входа в костюме человека-паука из комикса издательства Marvel с криками "Долина - тоже человек-паук".
Сотрудники полиции попросили обоих сообщить свои персональные данные либо предоставить паспорта, однако мужчины отказались, а "при попытке препровождения в служебный автотранспорт" оказали сопротивление, говорится в документах в распоряжении РИА Новости.
В отделе полиции мужчина также отказался от медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение. Был составлен протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).
Суд отправил "человека-паука" на 10 суток в изолятор. Вину он не признал.
Как пояснил РИА Новости глава адвокатской коллегии "Жорин и партнеры" Сергей Жорин, административный арест фактически считается в часах и с момента задержания.
"Освобождение происходит так: администрация спецприёмника сама обязана отследить момент окончания срока и ровно по истечении срока человека обязаны выпустить, обычно это происходит в тот же час, когда закончился срок", - рассказал адвокат.
Он добавил, что время задержания до суда также засчитывается в срок.
