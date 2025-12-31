Мошенники звонили россиянке из Махачкалы более восьми тысяч раз

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Мошенники безуспешно звонили абоненту МТС - россиянке из Махачкалы - более 8 тысяч раз в преддверии Нового года, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.

"В канун Нового года в России мошенники стали усиленно совершать свои атаки... Рекордный случай по количеству звонков одному абоненту был зафиксирован в Махачкале: человеку позвонили 8 099 раз. Несмотря на интенсивность атаки, сервис успешно заблокировал все звонки, поступившие жертве атаки", - сообщил он.

Так, целью мошенников стала одинокая женщина 33 лет. Звонки жертве стали поступать со второй половины декабря. В среднем россиянке поступало по 368 звонков в день, а пик активности пришелся на последнюю неделю перед Новым годом.

Отмечается, что основной массив нежелательных звонков был связан якобы с доставками товаров: мошенники под видом курьеров хотели войти в доверие и получить доступ к банковской карте потенциальной жертвы.

По данным аналитиков сервиса, в преддверии Нового года злоумышленники совершили более 260 тысяч нежелательных звонков. Основные схемы мошенников были связаны с якобы почтой и доставкой, обращениями из госорганов, а также с инвестициями и дополнительным доходом. Среди самых атакуемых городов в предновогодний период лидируют Москва, Краснодар и Санкт-Петербург.