Молдавию в 2026 году ждет еще больше политических кризисов, считает эксперт

КИШИНЕВ, 31 дек - РИА Новости. Молдавские политики осознали, что в 2026 году им предстоит столкнуться с кризисами, из-за этого некоторые представители правящей партии "Действие и солидарность" уже отказались от власти, заявил РИА Новости политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.

"Мы пришли к тому, что эйфория от выборов прошла и началась ответственность. Многие из тех, кто попал в парламент, понимают, что 2026 год будет годом столкновения с кризисами. 11 депутатов уже отказались от должностей, был заменен премьер-министр - это самая рискованная должность на сегодняшний день, его обвинят во всех провалах", - заявил Лисневский.