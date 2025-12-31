Рейтинг@Mail.ru
Молдавию в 2026 году ждет еще больше политических кризисов, считает эксперт - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/moldaviya-2065856815.html
Молдавию в 2026 году ждет еще больше политических кризисов, считает эксперт
Молдавию в 2026 году ждет еще больше политических кризисов, считает эксперт - РИА Новости, 31.12.2025
Молдавию в 2026 году ждет еще больше политических кризисов, считает эксперт
Молдавские политики осознали, что в 2026 году им предстоит столкнуться с кризисами, из-за этого некоторые представители правящей партии "Действие и... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T16:27:00+03:00
2025-12-31T16:27:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044894585_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_dd83f4a83cc8b1646ab4e085e834e92a.jpg
https://ria.ru/20251231/ozerov-2065852777.html
https://ria.ru/20251230/moldaviya-2065683012.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044894585_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_5298c382566fe914330bc958ce5f4185.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Молдавию в 2026 году ждет еще больше политических кризисов, считает эксперт

Лисневский: Молдавию в 2026 году ждет еще больше политических кризисов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЖенщина с флагом Молдавии
Женщина с флагом Молдавии - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Женщина с флагом Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 31 дек - РИА Новости. Молдавские политики осознали, что в 2026 году им предстоит столкнуться с кризисами, из-за этого некоторые представители правящей партии "Действие и солидарность" уже отказались от власти, заявил РИА Новости политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
"Мы пришли к тому, что эйфория от выборов прошла и началась ответственность. Многие из тех, кто попал в парламент, понимают, что 2026 год будет годом столкновения с кризисами. 11 депутатов уже отказались от должностей, был заменен премьер-министр - это самая рискованная должность на сегодняшний день, его обвинят во всех провалах", - заявил Лисневский.
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров во время пресс-подхода у здания МИД Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Мрачный период в отношениях России и Молдавии завершится, заявил посол
Вчера, 15:56
Он отметил, что 2025 год оказался сложным, поэтому народ ожидает лучшего. Но политический мир очень далек от реальности и политики предпочитают манипулировать обществом.
"Надо признать, что в Молдавии нет демократии, мы хотим верховенства закона, но в Молдавии это не работает, власть никогда не будет руководствоваться законом, если закон мешает, то его просто меняют", - подчеркнул Лисневский.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Молдавия находится под западной оккупацией, считает бывший замглавы МИД
30 декабря 2025, 15:06
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала