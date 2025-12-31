Молдавию в 2026 году ждет еще больше политических кризисов, считает эксперт

КИШИНЕВ, 31 дек - РИА Новости. Молдавские политики осознали, что в 2026 году им предстоит столкнуться с кризисами, из-за этого некоторые представители правящей партии "Действие и солидарность" уже отказались от власти, заявил РИА Новости политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
"Мы пришли к тому, что эйфория от выборов прошла и началась ответственность. Многие из тех, кто попал в парламент, понимают, что 2026 год будет годом столкновения с кризисами. 11 депутатов уже отказались от должностей, был заменен премьер-министр - это самая рискованная должность на сегодняшний день, его обвинят во всех провалах", - заявил Лисневский.
Он отметил, что 2025 год оказался сложным, поэтому народ ожидает лучшего. Но политический мир очень далек от реальности и политики предпочитают манипулировать обществом.
"Надо признать, что в Молдавии нет демократии, мы хотим верховенства закона, но в Молдавии это не работает, власть никогда не будет руководствоваться законом, если закон мешает, то его просто меняют", - подчеркнул Лисневский.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Молдавия находится под западной оккупацией, считает бывший замглавы МИД
30 декабря 2025, 15:06