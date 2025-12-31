Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о российской миграционной политике - РИА Новости, 31.12.2025
05:17 31.12.2025
В МИД рассказали о российской миграционной политике
В МИД рассказали о российской миграционной политике
В МИД рассказали о российской миграционной политике

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВыдача разрешения на работу в России иностранным гражданам
Выдача разрешения на работу в России иностранным гражданам - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Выдача разрешения на работу в России иностранным гражданам. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Миграционная политика России не создает проблем для законопослушных иностранных граждан, она направлена на борьбу с нелегальной миграцией, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Проводимая в России реформа миграционного законодательства нацелена, прежде всего, на дополнительное обеспечение как безопасности нашей страны и ее граждан, так и самих трудовых мигрантов. Предпринимаемые шаги не создают проблем для законопослушных иностранных граждан, но направлены на более эффективное противодействие нелегальной миграции", - сказал он.
Российский МИД оказывает всестороннее содействие МВД России, "которое является головным ведомством в этом вопросе и обладает всей полнотой информации, в налаживании контактов с зарубежными партнерами", указал Галузин.
