В МИД рассказали о российской миграционной политике

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Миграционная политика России не создает проблем для законопослушных иностранных граждан, она направлена на борьбу с нелегальной миграцией, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Проводимая в России реформа миграционного законодательства нацелена, прежде всего, на дополнительное обеспечение как безопасности нашей страны и ее граждан, так и самих трудовых мигрантов. Предпринимаемые шаги не создают проблем для законопослушных иностранных граждан, но направлены на более эффективное противодействие нелегальной миграции", - сказал он.
Российский МИД оказывает всестороннее содействие МВД России, "которое является головным ведомством в этом вопросе и обладает всей полнотой информации, в налаживании контактов с зарубежными партнерами", указал Галузин.