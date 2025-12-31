Эксперты назвали темпы развития инфраструктуры Москвы беспрецедентными

За последние десятилетия Москва вошла в список наиболее красивых, комфортных и высокотехнологичных столиц мира. Здесь продолжается одновременное строительство новых медицинских центров, линий метро, транспортных магистралей, культурных и общественных пространств. Многие из них – это мегапроекты, которые задают высокий технологический стандарт объектов и новую социальную структуру столицы. Общий объем строительства измеряется миллионами квадратных метров и формирует совершенно новую логику развития города, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новые стандарты комфорта

Сегодня в Москве одновременно реализуются десятки мегапроектов, отметил заммэра. Это проекты, по его словам, задают высокий технологический стандарт и определяют, какой будет Москва завтра — удобной, современной и динамичной.

« "Среди них можно выделить строительство нового лечебно-диагностического комплекса НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского площадью более 150 тысяч квадратных метров. Это будет один из самых современных медицинских объектов в России. Также идет активное строительство новых линий метрополитена – Троицкой, Рублево-Архангельской, Бирюлевской, идут работы на будущих станциях "Гольяново" и "Достоевская", – сказал Ефимов.

Кроме того, в ближайшие три года в столице построят 283,4 километра дорог в рамках Адресной инвестиционной программы города. "В их числе – дополнительный участок на южном направлении Московского скоростного диаметра, новые пешеходные мосты через Москву-реку и финальный участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе", – отметил Ефимов.

© Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. Участок Московского скоростного диаметра (МСД) вдоль улицы Каспийской от Кантемировской улицы до Павелецкого направления железной дороги © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. Участок Московского скоростного диаметра (МСД) вдоль улицы Каспийской от Кантемировской улицы до Павелецкого направления железной дороги

Новые станции метро, транспортные магистрали, медицинские и культурные центры создают дополнительные социальные и транспортные связи, считает президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

"Сейчас происходит комплексное обновление городской инфраструктуры, которое определит развитие столицы на десятилетия вперед", – убежден он.

Высокие технологии в сердце столицы

Мегапроекты являются важной частью комплексной стратегии развития здравоохранения столицы, создания современной медицинской инфраструктуры, соответствующей международным стандартам качества и безопасности, считает сопредседатель Гильдии организаций строительного комплекса при Московской торгово-промышленной палате (МТПП) Андрей Лупий.

« "Масштабное развитие медицинских объектов повысит доступность и качество медицинской помощи для жителей Москвы. Внедрение современных технологий и расширение мощностей позволит оказывать специализированную помощь большему количеству пациентов, сохраняя при этом высокий уровень медицинского обслуживания", - подчеркнул он.

В частности, по мнению представителя МТПП, новое десятиэтажное здание лечебно-диагностического комплекса НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского станет сердцем экстренной помощи столицы, так как рассчитано на полный цикл медицинского обслуживания – от первичного приёма до реабилитации пациентов.

© Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. Строительство нового лечебно-диагностического комплекса НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Строительство нового лечебно-диагностического комплекса НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. 1 из 3 © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. Так будет выглядеть территория вокруг нового комплекса НИИ имени Н.В. Склифосовского Так будет выглядеть территория вокруг нового комплекса НИИ имени Н.В. Склифосовского © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. 2 из 3 © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. Фасад НИИ имени Н.В. Склифосовского украшен символическим изображением сердца Фасад НИИ имени Н.В. Склифосовского украшен символическим изображением сердца © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. 3 из 3 Строительство нового лечебно-диагностического комплекса НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. 1 из 3 Так будет выглядеть территория вокруг нового комплекса НИИ имени Н.В. Склифосовского © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. 2 из 3 Фасад НИИ имени Н.В. Склифосовского украшен символическим изображением сердца © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. 3 из 3

При этом строительство нового корпуса для "Склифа" в историческом центре города ставит перед архитекторами и проектировщиками небанальную задачу, отметил зампредседателя комиссии по лабораторной диагностике в здравоохранении московского отделения "Опоры России" Эльмир Кутуев. "С одной стороны надо вписать здание в сложившуюся застройку, с другой стороны – создать современный лечебный корпус, который будет отвечать многим требованиям с точки зрения оборудования, внутренней логистики и комфорта для пациентов и персонала", - пояснил он.

Кутуев напомнил, что сегодня жизненный цикл для медицинских организаций в среднем по миру колеблется от 40 до 50 лет в зависимости от их профиля. "Новые технологии требуют новых планировочных и инженерных решений, поэтому мы видим масштабную реконструкцию всех звеньев столичного здравоохранения", - прокомментировал он.

Инновации общественного назначения

Московская городская среда в целом также переживает в последнее десятилетие уникальную по масштабам модернизацию и переосмысление. Одним из знаковых культурных объектов современной Москвы станет национальный центр "Россия", который возведут на Краснопресненской набережной на территории "Экспоцентра". Новый выставочный комплекс площадью более 200 тысяч квадратных метров и будет предназначен для демонстрации достижений Российской Федерации. В нем разместятся выставки, концертный зал с трансформируемыми местами, медиацентр, молодежный креативный кластер, конгресс-центр. Полностью завершить возведение центра планируется в 2029 году.

« "Строительство национального центра "Россия" станет важным шагом в развитии культурной и деловой инфраструктуры страны. Новый комплекс создаст уникальную платформу для различных мероприятий, став точкой притяжения для регионов России. Это позволит не только продемонстрировать разнообразие российской культуры и достижений, но и укрепить взаимодействие между регионами", – сказала заместитель председателя Совета Федерации, представитель от законодательного органа государственной власти Москвы Инна Святенко.

Проект национального центра может стать примером для других стран, показывая, как можно гармонично сочетать в мегаполисе современную архитектуру, высокие технологии и культурные традиции, считает сенатор.

© Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. Проект национального центра "Россия" Проект национального центра "Россия" © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. 1 из 3 © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. Макет национального центра "Россия" Макет национального центра "Россия" © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. 2 из 3 © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. Внутренние интерьеры национального центра "Россия" Внутренние интерьеры национального центра "Россия" © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. 3 из 3 Проект национального центра "Россия" © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. 1 из 3 Макет национального центра "Россия" © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. 2 из 3 Внутренние интерьеры национального центра "Россия" © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. 3 из 3

В свою очередь профессор национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) Кирилл Кулаков сравнил значимость центра "Россия" с появлением в столице ВДНХ.

"Создание выставочного комплекса "Россия" имеет кумулятивный эффект, поскольку дает импульс для развития множеству субъектов. В свое время таким триггером стала ВДНХ, которая по сей день сохраняет свою привлекательность для горожан и гостей города. Новейший центр с учетом всех технологических возможностей и современных интересов наверняка станет не менее значимым событием как для Москвы, так и для всей страны", – уточнил он.

Высокие технологии в культуре

Любимые москвичами и гостями города исторические локации сегодня переживают новое рождение с учетом главных трендов современности. Пожалуй, наиболее обсуждаемыми проектами развития и реконструкции досуговых объектов стали два – новый цирк и обновленный Московский ипподром.

Тысячи граждан высказали свое мнение о проекте строительства цирка в Мневниковской пойме на северо-западе города. Многим взрослым и детям понравились предусмотренные в нем передовые технологии для проведения зрелищных интерактивных шоу, когда представления дополнятся действием на экранах вокруг арены. К сменным манежам для разных типов номеров, полюбившимся зрителям еще в цирке на Вернадского, добавятся водный канал с подсветкой по периметру основного манежа, стационарно-прыжковая зона для выступления артистов, прогулочная зона животных с открытым обзором всех желающих, которые сделают цирк еще более зрелищным.

© Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. Проект нового Большого Московского цирка Проект нового Большого Московского цирка © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. 1 из 2 © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. Новые станции метро построят неподалеку от цирка Новые станции метро построят неподалеку от цирка © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. 2 из 2 Проект нового Большого Московского цирка © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. 1 из 2 Новые станции метро построят неподалеку от цирка © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. 2 из 2

Важным элементом комфорта стала транспортная доступность нового цирка благодаря двум станциям Большой кольцевой линии метро поблизости. При этом москвичи высказались за сохранение циркового здания на проспекте Вернадского. Решение о дальнейшем его использовании будет принято после завершения строительства.

Специалисты отмечают острую востребованность и даже нехватку объектов цирковой инфраструктуры в российской столице. По этой причине московские цирки и театры животных даже не конкурируют между собой – все представления идут с аншлагами. При этом культура, как и прочие отрасли, немыслима без развития и полноценного использования новых технических решений, убежден заслуженный артист РФ, первый заместитель художественного руководителя Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев.

« "Цирк на проспекте Вернадского, известный многим как "новый цирк", за полвека, прошедшие с его строительства, устарел. Знаю, что братья Запашные стараются реализовывать в нем все лучшее, все наиболее значимые тренды циркового искусства, но им не хватает для этого именно технических возможностей площадки, новых технологий, мультимедиа. Все это предусмотрено в новом цирковом здании в Мневниках, поэтому мне искренне хочется, чтобы проект был реализован в самые сжатые сроки", - подчеркнул он.

Важно, по мнению Куклачева и то, что условия проживания в цирке четвероногих артистов улучшатся до максимально комфортных и гуманных.

"В России всегда были сильны традиции цирка животных. Но сегодня правила их содержания также очень изменились, и Запашные хотят сделать его образцовым, причем открытым для посещения. Зрители смогут наблюдать, как живут четвероногие артисты, чем их кормят, как лечат", - отметил он.

Ипподром откроют в год Лошади

Завершение реконструкции Центрального Московского ипподрома намечено на 2026 год, который, согласно восточному календарю, станет годом Лошади.

Проект реализует правительство Москвы совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, так как ипподром исторически обслуживал рысистое и скаковое коневодство. В последние десятилетия его инфраструктура, здания и коммуникации сильно износились. Чтобы сохранить объект культурного наследия и вернуть его к полноценной работе, проведут реставрацию главного корпуса. Речь идет о фасадах, лепнине, интерьере, расписных потолках, кровле и других элементах, которые когда-то были его украшением, а ныне утратили свой вид. Также обновят конный стадион в соответствии с современными стандартами для скачек и рысистых бегов, построят новые конюшни и другие здания для лошадей и персонала, благоустроят территорию и прилегающие зоны.

© Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. Ход реконструкции Центрального Московского ипподрома Ход реконструкции Центрального Московского ипподрома © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. 1 из 3 © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. Так будут выглядеть обновленные трибуны ипподрома Так будут выглядеть обновленные трибуны ипподрома © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. 2 из 3 © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. Главный вход ипподрома после реконструкции Главный вход ипподрома после реконструкции © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. 3 из 3 Ход реконструкции Центрального Московского ипподрома © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. 1 из 3 Так будут выглядеть обновленные трибуны ипподрома © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. 2 из 3 Главный вход ипподрома после реконструкции © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. 3 из 3

Реконструкция одного из старейших конного комплекса России станет хорошим примером бережного сохранения исторического облика и одновременно модернизации его под современные технологии и потребности, считают архитекторы.

« "Обновленный ипподром станет значимой точкой притяжения района Беговой, способствуя развитию города, создавая условия для устойчивого развития. Возросшая деловая и потребительская активность локации создаст мощный импульс к трансформации прилегающей территории. Уверена, что он продолжит выполнять не только развлекательную функцию, но также спортивную и образовательную, сохраняя традиционный формат конных соревнований, которые проводились в Москве с 1834 года", - подчеркнула партнер архитектурного бюро ABD architects Катерина Левянт.

Обновленный ипподром задает столичному мегаполису нетипичный, редкий сценарий общественного пространства, что само по себе интересно, убежден архитектор, руководитель архитектурного бюро Le Atelier Сергей Колчин.

"Это отличный проект: почти в центре Москвы появляется альтернативная общественная функция, которая в городской среде почти нигде не встречается. Место "намоленное" само по себе: рядом есть знаковая архитектура – "Дом на ножках" архитектора Андрея Меерсона, Ажурный дом, построенный по проекту архитекторов Андрея Бурова и Бориса Блохина, и сам ансамбль Центрального московского ипподрома. В этой среде проект обновления комплекса ипподрома адаптирует наследие под задачи современной городской среды, кроме того, это настоящий подарок для лошадей", - сказал он.

На метро – быстрее

Темпы жизни в Москве растут. А вместе с ними – популярность скоростного транспорта. В 2025 году почти половина пассажиров городского транспорта выбирала метро. Ежедневно столичной подземкой пользуется почти 8 миллионов человек. А это значит, что развитие линий и строительство станций должно идти опережающими темпами.

Новая Рублёво-Архангельская линия метро не только объединит деловые кластеры в центре и на западе столицы, но и станет важным элементом развития городской агломерации, расширяя транспортную доступность нескольких районов, подчеркнула начальник мастерской развития скоростного внеуличного транспорта Института Генплана Москвы Ольга Панкина.

« "Проект интересен тем, что решает две задачи одновременно. С одной стороны, он создает прямую связь между "Москва-Сити" и развивающимся районом "СберСити". С другой – значительно улучшит транспортную обслуживание существующих районов Хорошёво-Мнёвники и Строгино", – пояснила представитель Института Генплана.

Жители Бирюлёва, по словам Панкиной, ждали строительства метро более 40 лет, с начала массовой застройки района в 1970-х годах, когда бывший рабочий поселок начал превращаться в жилой массив с многоэтажными домами. Сегодня здесь проживают порядка 1 миллиона москвичей.

© Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. Станция "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии метро © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. Станция "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии метро

"Потребность в удобном и быстром транспорте стала острой, ведь станции метро находились далеко. Новая Бирюлевская линия, строительство которой началось в этом году и продлится до 2029 года, исправит дискомфортную для жителей этих огромных районов. Кроме того, рядом с новыми линиями метро всегда появляются новые жилые комплексы и инфраструктурные объекты, которые меняют облик районов", - констатировала она.

А вот жителям комплекса "Зиларт" в Даниловском районе ждать пришлось недолго. Первый этап строительства Троицкой линии метро завершился в прошлом году, открыты 11 станций. Общая длина темно-зеленой ветки превысит 43 километра, что сделает ее одним из самых протяженных радиусов столичной подземки. Строительство второго этапа линии продолжается, в него войдут шесть станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк".

© Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. Старт проходки левого перегонного тоннеля от "Новомосковской" до станции "Сосенки" Троицкой линии метро © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. Старт проходки левого перегонного тоннеля от "Новомосковской" до станции "Сосенки" Троицкой линии метро

Эффективное транспортное планирование, по мнению жительницы этого района, архитектора общественных пространств, основателя студии Safarova(+)lab Гульнары Сафаровой, уже обеспечило новым кварталам быстрое и гармоничное развитие, большее количество связей на всех уровнях, экономические и социальные эффекты.

"Зиларт" как район развивался бы гораздо медленнее без новых связей. Из-за своего расположения на излучине реки и ограниченным количеством выездов на ТТК и проспект Андропова всего лишь с одним автобусным маршрутом в центр он мог атомизироваться, выпасть из городской ткани. Но водный транспорт работает уже больше года, осенью открылась станция метро Троицкой линии, планируется глобальный пересадочный хаб для связи еще с несколькими линиями метро", - обратила внимание она.

Реализация замысла 1950-х

Эпохальным событием в жизни столицы обещает стать новая станция "Достоевская" в самом центре города. Это 13-я станция Кольцевой линии метро, которая расположится вдоль Суворовской площади и под Екатерининским сквером. Наземный вестибюль "Достоевской" запланирован рядом с многофункциональным комплексом "Олимпийский". Работы ведутся рядом с действующей линией, поэтому метростроители используют горный способ, фактически занимаясь ручной проходкой со средствами малой механизации. Окончание строительства ожидается в 2030 году.

© Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. Строительство новой станции "Достоевская" Кольцевой линии метро ведется в самом центре столицы © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. Строительство новой станции "Достоевская" Кольцевой линии метро ведется в самом центре столицы

Глава Союза архитекторов России Шумаков считает этот проект настоящим вызовом, достойным продолжателем лучших традиций отечественного метростроения, который подтверждает, что столичное метро развивается как выдающееся архитектурное явление. Уникальна, по его словам, и история станции, место для которой было предусмотрительно зарезервировано ещё проектировщиками середины прошлого века.

« "То, что эта станция обретает жизнь 70 лет спустя, – акт восстановления исторической справедливости, живая связь эпох, доказывающая, что подлинно талантливые градостроительные идеи не имеют срока давности. Возведение станции "Достоевская" на действующем перегоне, да ещё на такой глубине и в историческом центре, – операция ювелирная. Подобный опыт у нас был лишь однажды, при врезке "Тверской", и сейчас эта сложнейшая задача решается вновь", – сказал Шумаков.

Получит продление еще одна старая линия московского метро – Арбатско-Покровская. Ее новой конечной станцией станет "Гольяново", которая появится в 2028 году в центре одноименного района, на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Благодаря этому подземка станет ближе для 230 тысяч москвичей. Строительство станции позволит разгрузить Щёлковское шоссе и станцию "Щёлковская".

© Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. Открытие станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро планируется в 2028 © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. Открытие станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро планируется в 2028

На действующей Люблинско-Дмитровской линии, между "Кожухово" и "Печатниками" также предусмотрено создание новой станции – "Южный порт". Она пока только проектируется. Ее открытие улучшит качество транспортного обслуживания жителей района Печатники и делового кластера, формирующегося на прилегающей территории. Открытие станции запланировано на 2030 год.

Дорожное развитие

Одним из первых мегапроектов Москвы при назначении на должность главы города Сергея Собянина стало развитие дорожной сети города. И сегодня оно остается приоритетным направлением.

В 2026 году планируется завершить работы на участке Московского скоростного диаметра (МСД) вдоль улицы Каспийской от Кантемировской улицы до Павелецкого направления железной дороги. Это будет шестиполосная трасса длиной порядка четырех километров. Она улучшит транспортное обслуживание 700 тысяч жителей юга Москвы и позволит сократить время в пути в среднем на семь минут. Также будет создан дополнительный выезд на трассу М-4 "Дон" с МСД через Липецкую улицу. На магистрали возведут пять эстакад и тоннель, организуют съезды с Бакинской улицы на МСД и в обратном направлении. На пересечении с Ереванской улицей построят здание конечной станции для маршрутов наземного городского транспорта.

« "Эти объекты делаю передвижение по столичным дорогам более быстрыми и комфортными. Москва пишет новую главу своей истории, где каждый мегапроект — это произведение инженерного искусства. Каждый новый объект становится синтезом инноваций и заботы о людях, где техническое совершенство дополняется человеческим масштабом", – отметил Лупий.

К 2028 году скоростной диаметр соединят и с Курганской улицей. Всего в рамках этого проекта будет построено и реконструировано 6,5 километра дорог. Новые искусственные сооружения и дороги улучшат транспортную доступность районов Гольяново, Метрогородок и Северное Измайлово. Кроме того, станет проще добираться до новых жилых кварталов, в том числе по программе реновации.

Финишный участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, строительство которого началось весной 2023 года также планируется к завершению в 2026-м. Участок длиной более 3,5 километра по прямой значительно улучшит транспортную доступность Коммунарки, Южного и Северного Бутова, в которых проживают около 480 тысяч москвичей. Например, из этих районов появится более комфортный прямой выезд на Варшавское шоссе. Трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе свяжет пять вылетных магистралей: Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Она уже стала важнейшей частью транспортного каркаса новой Москвы, а также дублером юго-западной и южной части МКАД. В районе Варшавского шоссе трасса соединена с Московским скоростным диаметром.

© Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. Строительство финишного участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, которая свяжет пять вылетных магистралей © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. Строительство финишного участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, которая свяжет пять вылетных магистралей

Путепровод над путями Ярославского направления Московской железной дороги от Анадырского проезда до Хибинского проезда протяженностью 370 метров обещают достроить в 2028 году. С вводом объекта жители получат модернизированную улично-дорожную сеть, которая объединит районы Ярославский, Бабушкинский и Лосиноостровский, комфортный альтернативный маршрут до станций метро, МЖД и наземного городского транспорта.

А в 2027-ом москвичи получат новый пешеходный мост через Москву-реку между Мнёвниковской поймой и Крылатским. Он соединит улицу Островную с Проектируемым проездом №1074 и улицей Нижние Мнёвники. Ожидается, что это будет комфортный маршрут между двумя районами – Хорошёво-Мнёвники и Крылатское, а также к Гребному каналу и другим объектам спортивной инфраструктуры. Сооружение станет украшением района: мост будет с арками, напоминающими крылья, декоративными деталями красного цвета и художественной подсветкой.

© Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. Новый пешеходный мост через Москву-реку между Мнёвниковской поймой и Крылатским © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы. Новый пешеходный мост через Москву-реку между Мнёвниковской поймой и Крылатским

Завтрашний день в технологиях и управлении

Темпы строительства жилых, социальных объектов и транспортной инфраструктуры города требуют новых подходов и современных решений. Среди них - 3D-моделирование, применение которого, считает Кулаков, не только ускоряет процессы, но и дает существенную экономию.

"Обобщение опыта внедрения 3D-моделирования показывает, что каждый рубль инвестиций в эту технологию дает порядка 10-15 рублей экономии. Она достигается за счет повышения точности сметных расчётов на основе модели и сокращения коллизий и переделок. Что важно отметить – экономия достигается без ущерба качеству или безопасности объектов", – указал профессор НИУ МГСУ.

Реализация масштабных инфраструктурных проектов в столице демонстрирует высокий уровень профессионализма участников строительного рынка и эффективную работу власти всех уровней, признает президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.