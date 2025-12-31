https://ria.ru/20251231/maygurov-2065851058.html
Майгуров рассказал, что бы подарил биатлонистам на Новый год
Майгуров рассказал, что бы подарил биатлонистам на Новый год - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Майгуров рассказал, что бы подарил биатлонистам на Новый год
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал РИА Новости, что подарил бы российским биатлонистам путевки на Олимпийские игры, если бы был... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T15:47:00+03:00
2025-12-31T15:47:00+03:00
2025-12-31T15:47:00+03:00
биатлон
спорт
россия
виктор майгуров
дед мороз
союз биатлонистов россии (сбр)
спортивный арбитражный суд (cas)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890902390_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_fc8f5c163be88be4e7dfb6c5a99da4b9.jpg
https://ria.ru/20251227/biatlon-2065066272.html
россия
Майгуров рассказал, что бы подарил биатлонистам на Новый год
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал РИА Новости, что подарил бы российским биатлонистам путевки на Олимпийские игры, если бы был Дедом Морозом.
СБР 10 декабря подал запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS) на оспаривание отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
"Если бы я был Дедом Морозом, выдал бы нашим биатлонистам путевки на Олимпийские игры. То, к чему все последнее время и готовятся", - сказал Майгуров.
Глава СБР также рассказал, что любит отмечать Новый год в России с семьей и друзьями.
"Мы периодически отмечаем с друзьями, пять-шесть семей, и проводим Новый год весело. Спортсмены так точно не отмечают. Для меня не проблема встретить Новый год в кругу семьи. Но если есть возможность собрать компанию и куда-то уехать - это здорово. Только не в теплую страну. Я точно люблю снег, наш Новый год, салюты, шампанское. Мы выросли на этом празднике. В моем детстве мандарины и шоколадные конфеты были только на Новый год, в лучшем случае. Сегодня у наших детей есть все круглый год: и мандарины, и клубника. Но важнее - получить подарок под елочкой. Именно этого всегда ждут и дети, и взрослые", - добавил собеседник агентства.