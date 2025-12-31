Майгуров рассказал, что бы подарил биатлонистам на Новый год

"Мы периодически отмечаем с друзьями, пять-шесть семей, и проводим Новый год весело. Спортсмены так точно не отмечают. Для меня не проблема встретить Новый год в кругу семьи. Но если есть возможность собрать компанию и куда-то уехать - это здорово. Только не в теплую страну. Я точно люблю снег, наш Новый год, салюты, шампанское. Мы выросли на этом празднике. В моем детстве мандарины и шоколадные конфеты были только на Новый год, в лучшем случае. Сегодня у наших детей есть все круглый год: и мандарины, и клубника. Но важнее - получить подарок под елочкой. Именно этого всегда ждут и дети, и взрослые", - добавил собеседник агентства.