14:05 31.12.2025
В ГД рассказали, смогут ли банки маркетплейсов стать системно значимыми
В ГД рассказали, смогут ли банки маркетплейсов стать системно значимыми

Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В Госдуме не исключают, что банки маркетплейсов могут войти в список системно значимых кредитных организаций (СЗКО), заявил в интервью РИА Новости глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Не исключаю, что в будущем банки маркетплейсов могут войти в список системно значимых. Сейчас эти кредитные организации демонстрируют высокие темпы роста и даже стремятся к доминированию в отдельных сегментах, но их доля в общей банковской системе на данный момент не столь значительна", - сказал он.
Путин призвал маркетплейсы и банки дружить, рассказал Шохин
По его словам, другой вопрос, что их услуги интегрированы в экосистемы маркетплейсов - а это действительно системно значимые структуры.
"Сейчас оплата товаров на маркетплейсах через дочерние банки позволяет получить потребителям скидки, соответственно, именно за счет этой стратегии они привлекают значительную часть клиентов. А затем благодаря быстрому расширению клиентской базы начинают конкурировать с более крупными игроками в потребкредитовании, постепенно заходят в корпоративный сектор", - сообщил Аксаков.
Банк России в октябре утвердил обновленный перечень СЗКО, из него выбыли "Открытие" и Росбанк, а добавлен был банк "Дом.РФ". Райффайзенбанк и "Юникредит банк" также сохранили свой статус системно значимых. Теперь в этом списке 12 банков.
Набиуллина раскритиковала скидки на маркетплейсах
