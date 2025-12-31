Рейтинг@Mail.ru
В русских магазинах Будапешта закончился майонез
05:41 31.12.2025
В русских магазинах Будапешта закончился майонез
Дарья Буймова
Дарья Буймова
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Майонез закончился в русских продуктовых магазинах Будапешта к 30 декабря - соотечественники, проживающие в венгерской столице, массово скупили продукт перед Новым годом, выяснило РИА Новости.
"Майонеза уже нет - все разобрали", - пояснила РИА Новости продавец одного из таких магазинов, отвечая на вопрос о наличии товара.
При этом в магазине заверили, что постараются привезти новую партию 31 декабря, чтобы покупатели успели приготовить свежие салаты к новогодней ночи.
Салат Ольвье - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Россияне рассказали, какие блюда на новогоднем столе им надоели
Вчера, 13:29
 
