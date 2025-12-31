В русских магазинах Будапешта закончился майонез

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Майонез закончился в русских продуктовых магазинах Будапешта к 30 декабря - соотечественники, проживающие в венгерской столице, массово скупили продукт перед Новым годом, выяснило РИА Новости.

"Майонеза уже нет - все разобрали", - пояснила РИА Новости продавец одного из таких магазинов, отвечая на вопрос о наличии товара.