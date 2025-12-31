https://ria.ru/20251231/majonez-2065802272.html
В русских магазинах Будапешта закончился майонез
В русских магазинах Будапешта закончился майонез - РИА Новости, 31.12.2025
В русских магазинах Будапешта закончился майонез
Майонез закончился в русских продуктовых магазинах Будапешта к 30 декабря - соотечественники, проживающие в венгерской столице, массово скупили продукт перед... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T05:41:00+03:00
2025-12-31T05:41:00+03:00
2025-12-31T05:41:00+03:00
будапешт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/83909/22/839092262_0:386:2000:1511_1920x0_80_0_0_1f6fe584756b86bc2bff368e8f7dafd4.jpg
https://ria.ru/20251230/bljuda-2065645336.html
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/83909/22/839092262_0:250:2001:1750_1920x0_80_0_0_9a087197e4510db99a2287555d7fce16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
будапешт, в мире
В русских магазинах Будапешта закончился майонез
РИА Новости: майонез закончился в магазинах Будапешта к 30 декабря
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Майонез закончился в русских продуктовых магазинах Будапешта к 30 декабря - соотечественники, проживающие в венгерской столице, массово скупили продукт перед Новым годом, выяснило РИА Новости.
"Майонеза уже нет - все разобрали", - пояснила РИА Новости продавец одного из таких магазинов, отвечая на вопрос о наличии товара.
При этом в магазине заверили, что постараются привезти новую партию 31 декабря, чтобы покупатели успели приготовить свежие салаты к новогодней ночи.