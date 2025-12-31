В Госдуме поздравили министра культуры России с днем рождения

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поздравила министра культуры РФ Ольгу Любимову с днем рождения, отметив, что она - человек на своем месте.

Любимова празднует свой день рождения 31 декабря. Ей исполняется 45 лет.

"Поздравляем с 45-летием министра культуры России Ольгу Любимову! Я считаю, что она - человек на своем месте. Я желаю ей здоровья, удачи, счастья и, конечно, чтобы наша культура под ее руководством процветала", - сказала Драпеко РИА Новости.

Она отметила, что Любимова очень симпатичная, умная и образованная женщина.