В Госдуме поздравили министра культуры России с днем рождения

Культура
 
07:31 31.12.2025
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поздравила министра культуры РФ Ольгу Любимову с днем рождения, отметив, что она - человек на своем месте.
Любимова празднует свой день рождения 31 декабря. Ей исполняется 45 лет.
"Поздравляем с 45-летием министра культуры России Ольгу Любимову! Я считаю, что она - человек на своем месте. Я желаю ей здоровья, удачи, счастья и, конечно, чтобы наша культура под ее руководством процветала", - сказала Драпеко РИА Новости.
Она отметила, что Любимова очень симпатичная, умная и образованная женщина.
"Хорошо работает с нашим комитетом, бывает на заседаниях нашего комитета вместе со своими замами. И мы всегда с удовольствием слушаем о том, что ей удалось сделать за последнее время", - добавила депутат.
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Любимова рассказала о желании бойцов СВО работать в сфере культуры
30 декабря 2025, 15:08
 
КультураОльга ЛюбимоваРоссияГосдума РФКультура
 
 
