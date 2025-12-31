https://ria.ru/20251231/lyubimova-2065808306.html
В Госдуме поздравили министра культуры России с днем рождения
В Госдуме поздравили министра культуры России с днем рождения - РИА Новости, 31.12.2025
В Госдуме поздравили министра культуры России с днем рождения
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поздравила министра культуры РФ Ольгу Любимову с днем рождения, отметив, что она - человек на своем... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T07:31:00+03:00
2025-12-31T07:31:00+03:00
2025-12-31T07:31:00+03:00
культура
ольга любимова
россия
госдума рф
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064809503_0:14:2901:1647_1920x0_80_0_0_4326c0533c55c89a3ad966e3c46ef505.jpg
https://ria.ru/20251230/lyubimova-2065683643.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064809503_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_17451d95726ca004d09d8676d5615653.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга любимова, россия, госдума рф, культура
Культура, Ольга Любимова, Россия, Госдума РФ, Культура
В Госдуме поздравили министра культуры России с днем рождения
Драпеко поздравила министра культуры Ольгу Любимову с днем рождения
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поздравила министра культуры РФ Ольгу Любимову с днем рождения, отметив, что она - человек на своем месте.
Любимова празднует свой день рождения 31 декабря. Ей исполняется 45 лет.
"Поздравляем с 45-летием министра культуры России Ольгу Любимову! Я считаю, что она - человек на своем месте. Я желаю ей здоровья, удачи, счастья и, конечно, чтобы наша культура под ее руководством процветала", - сказала Драпеко РИА Новости.
Она отметила, что Любимова
очень симпатичная, умная и образованная женщина.
"Хорошо работает с нашим комитетом, бывает на заседаниях нашего комитета вместе со своими замами. И мы всегда с удовольствием слушаем о том, что ей удалось сделать за последнее время", - добавила депутат.