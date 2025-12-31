Рейтинг@Mail.ru
В центре Лондона парки закрыли перед новогодней ночью - РИА Новости, 31.12.2025
21:13 31.12.2025
В центре Лондона парки закрыли перед новогодней ночью
В центре Лондона парки закрыли перед новогодней ночью
Гайд-парк, Гринвич-парк, Сент-Джеймсский парк и другие знаменитые парки центра Лондона закрываются перед новогодней ночью для гулящих и желающих посмотреть...
2025
В центре Лондона парки закрыли перед новогодней ночью

© AP Photo / Kin CheungМужчина идет по улице в Лондоне
© AP Photo / Kin Cheung
Мужчина идет по улице в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 31 дек - РИА Новости. Гайд-парк, Гринвич-парк, Сент-Джеймсский парк и другие знаменитые парки центра Лондона закрываются перед новогодней ночью для гулящих и желающих посмотреть столичные фейерверки, передает корреспондент РИА Новости.
В мае британские власти в целях экономии ликвидировали полицейское подразделение, отвечающее за охрану королевских парков.
В декабре в управлении лондонскими королевскими парками The Royal Parks заявили, что парки закроются и не предоставят площадок для желающих посмотреть на фейерверки. В управлении подчеркнули, что организация массовых мероприятий и запуск фейерверков или китайских фонарей без разрешения является нарушением правил, за соблюдением которых следит столичная полиция.
Парк Примроуз-Хилл закрылся в 20.00 (23.00 мск) во вторник и вновь откроется в 6 часов утра в четверг. Ворота Гринвич-парка закрылись в 18.00 в канун Нового года. Ричмонд-парк закрылся для транспортных средств в 16.00. На воротах Гайд-парка, который прилегает к Кенсингтонскому дворцу, а также к российскому посольству, размещено уведомление, что территория закроется в полночь.
В Сент-Джеймсском парке начиная с 14.00 перекрыли движение машин, с 17.00 восточная часть парка закрылась для всех посетителей.
Закрытие парка Примроуз-Хилл вызвало возмущение среди жителей соседних районов. Эми Маккеун, участница волонтерской группы Primrose Hill Keepers, заявила газете Telegraph, что парк еще ни разу не закрывался.
"Это совершенно беспрецедентный случай. Это общественный парк, куда люди должны иметь возможность приходить, чтобы посмотреть на фейерверки. Мы должны наоборот побуждать людей к этому. То, что происходит, слишком нелепо", - сказала она.
Ранее полиция Лондона объявила о масштабной операции по обеспечению безопасности в столице в новогоднюю ночь. Правоохранители также предостерегли гулящих от попыток проникновения на шоу фейерверков возле колеса обозрения "Лондонский глаз" без билетов.
"Рекомендуем гражданам избегать таких парков, как Примроуз-Хилл, которые будут закрыты, и вместо этого советуем провести вечер на одном из многочисленных официальных мероприятий, проходящих по всему Лондону", - говорится в заявлении полиции.
