Искусственный интеллект создает лекарство от рака: эволюция онкотерапии

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Медицина вступает в новую эпоху. Искусственный интеллект перестает быть вспомогательным инструментом и становится полноценным участником научного процесса. Если еще недавно вычислительные системы лишь помогали врачам анализировать данные, то теперь они способны на гораздо большее.

Неужели искусственный интеллект — не враг человечеству, а единственный, кто может спасти нас от рака?

Прорыв за шесть недель

Одним из наиболее впечатляющих примеров стал проект исследователей из Технического университета Дании и Института Скриппс, представленный на страницах журнала Science.

Ученые разработали уникальную ИИ-платформу, способную за рекордно короткий срок — всего 4-6 недель, создавать индивидуальные белковые "ключи", позволяющие Т-клеткам точнее распознавать опухоли и уничтожать их. Ранее подобные разработки занимали годы. Алгоритм проектирует особый мини-белок, который прочно связывается с целевой опухолевой структурой, словно замок, к которому подбирается уникальный ключ

Для проверки эффективности технологии исследователи выбрали известную "онкомишень" — белок NY-ESO-1, встречающийся при множестве видов рака, включая саркому и меланому. Результаты лабораторных испытаний показали, что модифицированные Т-клетки, получившие название IMPAC-T, успешно находили и уничтожали клетки опухоли, не затрагивая здоровые ткани.

Особое внимание разработчики уделили безопасности: встроенный в систему алгоритм выполняет "виртуальную проверку", исключая варианты, которые могли бы вызвать нежелательные перекрестные реакции с нормальными клетками. Это делает подход особенно ценным для персонализированной терапии, где важна максимальная точность.

По оценке ученых, путь от лабораторных испытаний до первых клинических тестов займет около пяти лет. Однако уже сейчас специалисты прогнозируют, что платформа может стать основой для создания обширных библиотек проверенных белков, предназначенных для разных типов рака.

Искусственный интеллект как инструмент врача

В России интерес к подобным технологиям растет столь же стремительно. Об этом "Российской газете" рассказал Тигран Геворкян, заместитель директора по реализации федеральных проектов НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина и руководитель Центра развития и внедрения ИИ в медицине, созданного в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект".

По словам эксперта, сегодня искусственный интеллект уже помогает врачам не только диагностировать заболевания, но и принимать клинические решения.

"Мы видим, что потенциал ИИ гораздо шире, чем предполагалось. Его применение развивается буквально на глазах — появляются десятки новых решений, особенно в области компьютерного зрения и анализа медицинских изображений", — отметил Геворкян.

Современные медицинские программы, основанные на технологиях ИИ, способны анализировать результаты КТ, МРТ, маммографии, а также электрокардиограммы, помогая врачу точно интерпретировать данные.

Система выделяет участки, требующие внимания, оценивает наличие патологических изменений и даже проверяет качество самого исследования. Если снимок выполнен некорректно, программа автоматически предлагает его повторить, экономя время и ресурсы.

Именно подобные технологии показали свою эффективность во время пандемии COVID-19, когда повсеместное использование КТ позволило врачам обнаруживать не только вирусные поражения легких, но и скрытые онкологические процессы.

"Тогда мы получили огромный массив данных, который стал основой для совершенствования ИИ-моделей. "Ковид" стал не причиной, а катализатором для их развития", — подчеркнул Геворкян.

Сегодня нейросети уже применяются для выявления опухолей молочных желез, органов грудной клетки и головного мозга. Основное назначение таких систем - помощь при скрининге, когда врач получает "второе мнение", позволяющее не пропустить ранние признаки болезни. Программа не ставит диагноз самостоятельно, а лишь выделяет зону интереса, очерчивая ее, условно говоря, "красными флажками".

Необычная ягода от метастазов

Между тем, исследователи Томского государственного университета (ТГУ) обнаружили в жимолости уникальное вещество, способное бороться с метастазами. В ходе масштабного исследования ягоды, собранные в разных регионах России, ученые выявили 144 полезных соединения. Особенно перспективным оказался образец с Магадана, выращенный в суровых северных условиях.

Ключевым открытием стала особая форма галлата эпигаллокатехина — вещества, известного по зеленому чаю, но в магаданской жимолости представленного в более мощной форме. Именно этот компонент эффективно атакует микрометастазы и создает защитный барьер против рецидивов рака после химиотерапии.

"Всего во время исследования было обнаружено 144 полезных соединения из более чем 40 классов веществ. Они ценны именно в сочетании друг с другом. Так синергия антоцианов, олигомерных катехинов и сложных фенолов могут не только воздействовать на организм человека, но и повышать биодоступность друг друга", — поясняет профессор ТГУ Мохаммед Амджад Наваз.