Эксперт рассказал о безопасном времени хранения салатов вне холодильника - РИА Новости, 31.12.2025
22:55 31.12.2025
Эксперт рассказал о безопасном времени хранения салатов вне холодильника
Эксперт рассказал о безопасном времени хранения салатов вне холодильника

Крупская: салаты безопасно хранить вне холодильника до получаса

© iStock.com / DronGОливье
Оливье - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© iStock.com / DronG
Оливье. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Хранение салатов на столе вне холодильника более 30 минут может быть опасным из-за патогенных бактерий, в отдельную группу риска попадают салаты с майонезом, сметаной и йогуртовыми заправками, сообщила РИА Новости директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская.
"Даже блюдо, созданное в стерильных условиях, может стать источником опасности из-за неправильного хранения покупателем дома. Для салатов могут оказаться критичными даже 30 минут, так как при несоблюдении температурного режима патогенные бактерии развиваются стремительно, а овощи начинают выделять влагу. Некоторые виды бактерий могут удваивать свою популяцию каждые 20-30 минут", - рассказала Крупская.
Оливье - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Врач рассказала, кому нельзя есть новогодние салаты
28 декабря 2025, 04:27
По ее словам, в отдельную группу риска попадают салаты с майонезом, сметаной и йогуртовыми заправками.
"Важно сохранять герметичность упаковки блюд, иначе продукт испортится до срока годности. Упаковка — ключевой элемент системы безопасности продукта. Так, в упаковке под высоким давлением создана бескислородная среда, которая не дает развиваться микроорганизмам и продлевает свежесть блюда. При ее вскрытии или повреждении защитный барьер нарушается и внутрь могут попасть любые бактерии, а процесс их размножения ускоряется", - рассказала эксперт.
Она добавила, что необходимо незамедлительно убирать готовую еду в холодильник, всегда проверять срок годности на упаковке, хранить блюда в оригинальной герметичной упаковке, а после вскрытия съедать в течение указанных на упаковке сроков.
"Не рекомендуется выставлять на праздничный стол всю миску с салатом. Вместо нее лучше использовать небольшую салатницу, а основную порцию держать в холодильнике и пополнять по мере необходимости", - уточнила Крупская.
Селедка под шубой - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В немецких магазинах впервые появились холодец, оливье и селедка под шубой
Вчера, 15:51
 
