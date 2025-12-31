Отстающая и дубовая секси: неудавшаяся спортсменка стала крутой актрисой

Ей прочили успешную карьеру теннисистки, но мама хотела дочь-гимнастку, а папа — фигуристку. В итоге получилась актриса, депутат Госдумы и многодетная мать, живущая по спортивным принципам. РИА Новости Спорт рассказывает о карьере мечты Марии Кожевниковой.

Мама мечтала об олимпийской чемпионке

Дочь двукратного олимпийского чемпиона и чемпиона мира по хоккею Александра Кожевникова, несмотря на большое количество разноплановых ролей, по-прежнему остается известной как "Аллочка из “Универа". А ведь могла стать известной в художественной гимнастике.

Маленькая Маша в четыре годика пришла в секцию благодаря маме Маргарите Валентиновне, которая сама не смогла построить карьеру в художественной гимнастике. “Лепка” чемпионки была непростой. Тренеры сразу сказали, что природной гибкостью и талантом Маша не обладает. Девочка пошла в папу, была крепкая, “дубовая и силовая”, как впоследствии рассказывала сама Мария. Из-за этого приходилось работать в разы больше, чем остальным.

В интервью “KENG TV” Кожевникова рассказывала: “Мама так хотела сделать из меня олимпийскую чемпионку, что это просто была какая-то одержимость. После шестичасовой тренировки она меня еще дома заставляла тренироваться, сидела на коленях, тянула меня”. Все это, конечно, не доставляло удовольствия девочке. Как признавалась Мария, в четыре года ребенок мало соображает, что на самом деле ему нравится, а спустя пять-шесть лет занятий бросить все, не добившись результата, уже невозможно.

Но как раз через пять лет занятий девятилетняя Маша узнала, что в ней умерла успешная теннисистка. Девочка пришла на просмотр к тренеру, взяла ракетку и услышала: “Мы потеряли чемпионку по теннису”. Четкость, быстрота, телосложение — все подходило. Единственным минусом было то, что Маша бегала по корту на полупальчиках. А эту особенность, заложенную с младых ногтей, уже было не искоренить. Поэтому еще семь лет Маша занималась, казалось бы, ненавистной гимнастикой. За 12 лет стала чемпионкой Москвы и получила звание мастера спорта России. После этого решила: профессиональную карьеру пора заканчивать. И пошла исполнять мечту, поступила в ГИТИС.

И здесь снова отстающая...

В актерском вузе Мария снова находилась в роли отстающей. Приходилось пахать больше других, но спорт вложил в нее основы на всю жизнь: “Я с тренерами проводила больше времени, чем дома. Ты растешь с людьми, которые с детства тебе говорят: “нет слова “не могу”, “не хочу”, “не буду””. Этих слов нет. Ты можешь, умеешь и должен сделать”.

© РИА Новости / Владимир Федоренко Мария Кожевникова на пленарном заседании нижней палаты российского парламента © РИА Новости / Владимир Федоренко Мария Кожевникова на пленарном заседании нижней палаты российского парламента

Возможно, именно благодаря этим заветам Мария стала невероятно известной “Аллочкой из “Универа”, потом боролась за то, чтобы избавиться от клейма актрисы одной роли. И это ей удалось. Ведь в 2015 году она снялась в фильме “Батальонъ”. За роль Натальи Татищевой в этой картине Кожевникова была удостоена премии "Золотой орел" в номинации “Лучшая женская роль второго плана”.

Вскоре она стала мамой. После рождения сыновей-погодок даже не ходила в фитнес-зал. После работы на это просто не хватало сил. Но в 2016 году приняла предложение участвовать в шоу “Без страховки”, где на протяжении нескольких месяцев участники выполняли сложнейшие трюки четырех видов гимнастики: воздушной, спортивной, художественной и на батуте. Каждый номер выполнялся без страховки.

В интервью Hello! Кожевникова рассказывала: “В первую очередь это был вызов самой себе. Я ведь в прошлом спортсменка, а у спортсменов планка завышена: сегодня сделать лучше, чем вчера. Был и "корыстный" мотив — прийти в форму. Сложно заставить себя после работы найти силы для занятий спортом. Но когда на тебя смотрит вся страна, хочешь не хочешь, а идешь тренироваться. Чтобы потом сказать себе: "Я смогла! Сейчас я даже в лучшей форме, чем раньше”. После этих слов становится ясно, что спортсменка живет в ней с самого детства и никуда не уходит по сей день.

© Фото : mkozhevnikova Скрин сторис из инстаграма Марии Кожевниковой © Фото : mkozhevnikova Скрин сторис из инстаграма Марии Кожевниковой

Непростое детство и занятия спортом “через не могу” подарили Марии совет и в личной жизни, в том, как вести себя с детьми. С годами понимая, что мама всеми силами пыталась реализовать в Маше свои амбиции стать чемпионкой в художественной гимнастике, Кожевникова решила, что сама не позволит себе такого поведения с детьми. Сейчас она воспитывает четырех мальчишек и говорит о том, что они все абсолютно разные, в каждом изначально заложено что-то свое, особенное.