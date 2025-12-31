https://ria.ru/20251231/gerasimov-2065807220.html
Герасимов отметил успехи группировки "Север"
Герасимов отметил успехи группировки "Север"
Герасимов отметил успехи группировки "Север"
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе инспекции группировки войск "Север" отметил ее успехи в создании полосы безопасности на территории...
2025-12-31T07:13:00+03:00
2025-12-31T07:13:00+03:00
2025-12-31T07:13:00+03:00
безопасность
россия
харьковская область
валерий герасимов
россия
харьковская область
2025
безопасность, россия, харьковская область, валерий герасимов
Безопасность, Россия, Харьковская область, Валерий Герасимов
Герасимов отметил успехи группировки "Север"
Герасимов отметил успехи группировки «Север» в создании полосы безопасности