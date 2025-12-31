Рейтинг@Mail.ru
31.12.2025
07:13 31.12.2025
Герасимов отметил успехи группировки "Север"
Герасимов отметил успехи группировки "Север" - РИА Новости, 31.12.2025
Герасимов отметил успехи группировки "Север"
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе инспекции группировки войск "Север" отметил ее успехи в создании полосы безопасности на территории... РИА Новости, 31.12.2025
безопасность
россия
харьковская область
валерий герасимов
россия
харьковская область
безопасность, россия, харьковская область, валерий герасимов
Безопасность, Россия, Харьковская область, Валерий Герасимов
Герасимов отметил успехи группировки "Север"

Герасимов отметил успехи группировки «Север» в создании полосы безопасности

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета САУ Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе инспекции группировки войск "Север" отметил ее успехи в создании полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, сообщило Минобороны России.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки "Север".
"Подводя итоги, начальник Генерального штаба отметил успехи группировки войск "Север" в создании полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей Украины", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
БезопасностьРоссияХарьковская областьВалерий Герасимов
 
 
