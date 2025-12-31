Герасимов отметил успехи группировки "Север"

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе инспекции группировки войск "Север" отметил ее успехи в создании полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, сообщило Минобороны России.