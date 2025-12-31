Рейтинг@Mail.ru
Начальник Генштаба проинспектировал группировку войск "Север"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 31.12.2025
Начальник Генштаба проинспектировал группировку войск "Север"
Начальник Генштаба проинспектировал группировку войск "Север" - РИА Новости, 31.12.2025
Начальник Генштаба проинспектировал группировку войск "Север"
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего и командиров группировки войск "Север", сообщило в среду... РИА Новости, 31.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
россия
безопасность, россия, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов
Начальник Генштаба проинспектировал группировку войск "Север"

Герасимов заслушал доклады командующего и командиров группировки войск "Север"

Заседание военного комитета ОДКБ в Минске
Заседание военного комитета ОДКБ в Минске - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Заседание военного комитета ОДКБ в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего и командиров группировки войск "Север", сообщило в среду Минобороны РФ.
Герасимов проинспектировал группировку войск.
"В ходе работы на пункте управления начальник Генерального штаба Вооруженных Сил заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке в зоне ответственности, а также командиров соединений и других должностных лиц о результатах боевой работы", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине
 
 
