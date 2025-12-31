https://ria.ru/20251231/gerasimov-2065805861.html
Начальник Генштаба проинспектировал группировку войск "Север"
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего и командиров группировки войск "Север", сообщило в среду... РИА Новости, 31.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
