Начальник Генштаба проинспектировал группировку войск "Север"

"В ходе работы на пункте управления начальник Генерального штаба Вооруженных Сил заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке в зоне ответственности, а также командиров соединений и других должностных лиц о результатах боевой работы", - говорится в сообщении.