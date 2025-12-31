Москвичам напомнили о правилах использования газового оборудования

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Москвичам в преддверии январских праздников напомнили о правилах безопасного использования газового оборудования, сообщение от столичного комплекса городского хозяйства Москвичам в преддверии январских праздников напомнили о правилах безопасного использования газового оборудования, сообщение от столичного комплекса городского хозяйства размещено на сайте мэра и правительства города.

"В Москве более 1,8 миллиона квартир с газовым оборудованием. В преддверии январских праздников в столичном комплексе городского хозяйства напомнили об основных правилах его безопасного использования", - говорится в сообщении.

Первым правилом, упомянутым в сообщении, является использование плиты по назначению. Нельзя использовать ее для обогрева квартиры и развешивать над конфорками белье для сушки. Кроме того, запрещено размещать газовый водонагреватель в жилой комнате, а также устанавливать бытовые вентиляторы и отводящие трубы от бытовых кухонных вытяжек в отверстия вентиляционных каналов. Также важно следить за чистотой газовой плиты, не позволять крошкам и жиру скапливаться на варочной панели.

Помещения, где установлены газовые проточные водонагреватели и газовые котлы, должны иметь приток свежего воздуха. Нужно обеспечивать тягу и регулярно проверять ее наличие в дымоходном канале на всех этапах - до начала, в процессе и по завершении использования. Рекомендуемое время проветривания при активном использовании газовой плиты - 10-15 минут.