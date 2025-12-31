МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Тема конфликта вокруг Украины в 2026 году не будет приоритетной для граждан Франции, которых больше волнуют внутренние проблемы их страны, следует из доклада ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
На сегодняшний день тема Украины остается наиболее интересной для лиц старшего поколения в возрасте от 35 лет и старше, в особенности – для 50-65-летних французов. Большое внимание к этой теме также проявляют обеспеченные граждане, жители городов и избиратели, поддерживающие курс президента Франции Эммануэля Макрона, социалистов и "зеленых", говорится в докладе.
Меньше всего темой Украины интересуются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, в особенности среди малообеспеченных жителей сельской местности, а также граждане, которые поддерживают крайне левые, умеренно правые или ультраправые политические силы, считают эксперты ИМЭМО РАН.
В сентябре 2025 года в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
