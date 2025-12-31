Украина не будет приоритетной темой для Франции, считают в ИМЭМО РАН

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Тема конфликта вокруг Украины в 2026 году не будет приоритетной для граждан Франции, которых больше волнуют внутренние проблемы их страны, следует из доклада ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.