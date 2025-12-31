Финская полиция задержала экипаж судна Fitburg, среди них есть россияне

"Все 14 человек на борту были задержаны", — сказал представитель полиции на пресс-конференции.

Власти расследуют инцидент как причинение тяжкого ущерба и вмешательство в работу коммуникаций. По утверждениям издания Helsingin Sanomat, повреждены были два кабеля, в том числе шведской компании Arelion.