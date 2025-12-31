Финская полиция задержала экипаж судна Fitburg, среди них есть россияне

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Финская полиция задержала экипаж судна Fitburg, подозреваемого в повреждении кабелей.
"Все 14 человек на борту были задержаны", — сказал представитель полиции на пресс-конференции.
Среди них есть россияне, а также граждане Грузии, Казахстана и Азербайджана.
Власти расследуют инцидент как причинение тяжкого ущерба и вмешательство в работу коммуникаций. По утверждениям издания Helsingin Sanomat, повреждены были два кабеля, в том числе шведской компании Arelion.
Заявления о причастности к подобным инцидентам Москвы нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, НАТО воспользовалась ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.
