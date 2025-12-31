Рейтинг@Mail.ru
Финская береговая охрана задержала судно, якобы повредившее кабель - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 31.12.2025 (обновлено: 16:49 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/finlyandiya-2065854560.html
Финская береговая охрана задержала судно, якобы повредившее кабель
Финская береговая охрана задержала судно, якобы повредившее кабель - РИА Новости, 31.12.2025
Финская береговая охрана задержала судно, якобы повредившее кабель
Финская береговая охрана задержала судно, подозреваемое в повреждении телекоммуникационного кабеля, сообщила местная полиция. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T16:09:00+03:00
2025-12-31T16:49:00+03:00
в мире
финский залив
хельсинки
финляндия
эстония
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955907762_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_2af8605d92b1a5068584212622814e48.jpg
https://ria.ru/20250331/rossija-2008340930.html
https://ria.ru/20251220/finlyandiya-2063030026.html
финский залив
хельсинки
финляндия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955907762_185:0:934:562_1920x0_80_0_0_12f32416b7a86caeca61b54a1bd616f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финский залив, хельсинки, финляндия, эстония, мария захарова, нато
В мире, Финский залив, Хельсинки, Финляндия, Эстония, Мария Захарова, НАТО
Финская береговая охрана задержала судно, якобы повредившее кабель

Финская береговая охрана задержала судно, якобы повредившее кабель связи

© Фото : Raja RajavartiolaitosПатрульный корабль пограничной службы Финляндии
Патрульный корабль пограничной службы Финляндии - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : Raja Rajavartiolaitos
Патрульный корабль пограничной службы Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Финская береговая охрана задержала судно, подозреваемое в повреждении телекоммуникационного кабеля, сообщила местная полиция.
«

"Пограничная охрана обнаружила судно, которое, предположительно, вызвало повреждение кабеля. Место повреждения кабеля, указанное Elisa, находится в экономической зоне Эстонии. <…> Финские власти в рамках совместной операции взяли контроль над судном", — говорится в релизе.

Море - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Россия не стояла за повреждением кабелей в Балтийском море, пишет WSJ
31 марта 2025, 10:29
Правоохранители утверждают, что подводный кабель компании Elisa, проложенный между Хельсинки и Таллином в Финском заливе, повредили утром 31 декабря. По словам полиции, погранохрана приказала судну поднять опущенную в море якорную цепь и проследовать в финские территориальные воды.
Финские власти расследуют инцидент как причинение тяжкого ущерба и вмешательство в работу коммуникаций. По данным издания Helsingin Sanomat, силовики высадились с вертолета на судно Fitburg под флагом Сент-Винсент и Гренадины, следовавшее из России в Израиль.
Заявления о причастности к подобным инцидентам Москвы нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, НАТО воспользовалась ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
От русофобии к агонии. Финляндия уничтожает свои леса и копит долги
20 декабря 2025, 09:00
 
В миреФинский заливХельсинкиФинляндияЭстонияМария ЗахароваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала