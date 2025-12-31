Финская береговая охрана задержала судно, якобы повредившее кабель

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Финская береговая охрана задержала судно, подозреваемое в повреждении телекоммуникационного кабеля, сообщила местная полиция.
"Пограничная охрана обнаружила судно, которое, предположительно, вызвало повреждение кабеля. Место повреждения кабеля, указанное Elisa, находится в экономической зоне Эстонии. <…> Финские власти в рамках совместной операции взяли контроль над судном", — говорится в релизе.
Правоохранители утверждают, что подводный кабель компании Elisa, проложенный между Хельсинки и Таллином в Финском заливе, повредили утром 31 декабря. По словам полиции, погранохрана приказала судну поднять опущенную в море якорную цепь и проследовать в финские территориальные воды.
Финские власти расследуют инцидент как причинение тяжкого ущерба и вмешательство в работу коммуникаций. По данным издания Helsingin Sanomat, силовики высадились с вертолета на судно Fitburg под флагом Сент-Винсент и Гренадины, следовавшее из России в Израиль.
Заявления о причастности к подобным инцидентам Москвы нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, НАТО воспользовалась ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.
