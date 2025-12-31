В Запорожской области восстановили электроснабжение

Рейтинг@Mail.ru
23:23 31.12.2025 (обновлено: 23:33 31.12.2025)
запорожская область, жкх, общество, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Запорожская область, ЖКХ, Общество, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Электроснабжение населенных пунктов Запорожской области, нарушенное после атаки беспилотниками ВСУ, восстановлено, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Аварийное отключение света произошло в Запорожской области из-за массированной атаки беспилотников ВСУ, было затронуто около 170 тысяч абонентов, сообщил ранее Балицкий.
"Электроснабжение населенных пунктов Запорожской области восстановлено", - написал губернатор в Telegram-канале.
Он поблагодарил энергетиков за слаженную работу, за самоотверженность и профессионализм, отметив, что оперативные службы работают в штатном режиме, идет мониторинг ситуации.
"Надеюсь, что праздник Нового года будет для каждого теплым, мирным и в окружении близких людей. Благодарю тех, кто в эту новогоднюю ночь на боевом посту, на рабочих дежурствах, кто обеспечивает мир и благополучие жителей Запорожской области!" - написал Балицкий.
Запорожская областьЖКХОбществоЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
