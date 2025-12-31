В Запорожской области восстановили электроснабжение

Он поблагодарил энергетиков за слаженную работу, за самоотверженность и профессионализм, отметив, что оперативные службы работают в штатном режиме, идет мониторинг ситуации.

"Надеюсь, что праздник Нового года будет для каждого теплым, мирным и в окружении близких людей. Благодарю тех, кто в эту новогоднюю ночь на боевом посту, на рабочих дежурствах, кто обеспечивает мир и благополучие жителей Запорожской области!" - написал Балицкий.