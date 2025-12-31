https://ria.ru/20251231/elektrosnabzhenie-2065889458.html
В Запорожской области восстановили электроснабжение
В Запорожской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 31.12.2025
В Запорожской области восстановили электроснабжение
Электроснабжение населенных пунктов Запорожской области, нарушенное после атаки беспилотниками ВСУ, восстановлено, сообщил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T23:23:00+03:00
2025-12-31T23:23:00+03:00
2025-12-31T23:33:00+03:00
запорожская область
жкх
общество
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132733/44/1327334494_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_dad28498f9191017a4e518186dedeb67.jpg
https://ria.ru/20251231/avariya-2065888267.html
https://ria.ru/20251231/sochi-2065821320.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132733/44/1327334494_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_543a0590a77d15b372880504b6311977.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, жкх, общество, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Запорожская область, ЖКХ, Общество, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области восстановили электроснабжение
Балицкий: в Запорожской области восстановили электроснабжение
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости.
Электроснабжение населенных пунктов Запорожской области, нарушенное после атаки беспилотниками ВСУ, восстановлено, сообщил
глава региона Евгений Балицкий.
Аварийное отключение света произошло в Запорожской области
из-за массированной атаки беспилотников ВСУ
, было затронуто около 170 тысяч абонентов, сообщил ранее Балицкий
.
"Электроснабжение населенных пунктов Запорожской области восстановлено", - написал губернатор в Telegram-канале.
Он поблагодарил энергетиков за слаженную работу, за самоотверженность и профессионализм, отметив, что оперативные службы работают в штатном режиме, идет мониторинг ситуации.
"Надеюсь, что праздник Нового года будет для каждого теплым, мирным и в окружении близких людей. Благодарю тех, кто в эту новогоднюю ночь на боевом посту, на рабочих дежурствах, кто обеспечивает мир и благополучие жителей Запорожской области!" - написал Балицкий.