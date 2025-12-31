Электроснабжение на юго-востоке Подмосковья восстановили

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей на юго-востоке Подмосковья, нарушенное из-за отключения на подстанции, Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей на юго-востоке Подмосковья, нарушенное из-за отключения на подстанции, сообщили в компании "Россети Московский регион".

Во вторник администрация Раменского муниципального округа сообщила, что в городе произошло отключение электричества из-за технологического нарушения на питающем центре, над восстановлением работали специалисты "Мособлэнерго". Позднее в министерстве энергетики Московской области сообщали РИА Новости, что к электроснабжению подключены все социальные объекты в Раменском

"В полном объеме восстановлено электроснабжение потребителей компании " Россети Московский регион " на юго-востоке Подмосковья, нарушенное в результате автоматического отключения на подстанции 110 кВ накануне вечером", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подача электроэнергии потребителям возобновлялась поэтапно. Менее чем за полтора часа энергетики восстановили электроснабжение у трети оставшихся без электричества абонентов.

По данным компании, в восстановительных работах было задействованы 22 бригады энергетиков (65 специалистов) и 22 единицы спецтехники. Кроме того, в ходе дополнительного осмотра было обнаружено повреждение высоковольтного оборудования в результате короткого замыкания.

Уточняется, что для оперативного подключения потребителей к электроснабжению на время ремонтно-восстановительных работ на подстанции использовались 94 резервных источника электроснабжения. Также на период восстановительных работ в филиале "Южные электрические сети" был введен особый режим работы, предполагающий мобилизацию всех доступных сил и средств.