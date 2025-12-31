Рейтинг@Mail.ru
Электроснабжение на юго-востоке Подмосковья восстановили - РИА Новости, 31.12.2025
04:21 31.12.2025 (обновлено: 04:51 31.12.2025)
Электроснабжение на юго-востоке Подмосковья восстановили
Электроснабжение на юго-востоке Подмосковья восстановили - РИА Новости, 31.12.2025
Электроснабжение на юго-востоке Подмосковья восстановили
Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей на юго-востоке Подмосковья, нарушенное из-за отключения на подстанции, сообщили в компании... РИА Новости, 31.12.2025
Электроснабжение на юго-востоке Подмосковья восстановили

Энергетики восстановили электроснабжение потребителей на юго-востоке Подмосковья

Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей на юго-востоке Подмосковья, нарушенное из-за отключения на подстанции, сообщили в компании "Россети Московский регион".
Во вторник администрация Раменского муниципального округа сообщила, что в городе произошло отключение электричества из-за технологического нарушения на питающем центре, над восстановлением работали специалисты "Мособлэнерго". Позднее в министерстве энергетики Московской области сообщали РИА Новости, что к электроснабжению подключены все социальные объекты в Раменском.
"В полном объеме восстановлено электроснабжение потребителей компании "Россети Московский регион" на юго-востоке Подмосковья, нарушенное в результате автоматического отключения на подстанции 110 кВ накануне вечером", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подача электроэнергии потребителям возобновлялась поэтапно. Менее чем за полтора часа энергетики восстановили электроснабжение у трети оставшихся без электричества абонентов.
По данным компании, в восстановительных работах было задействованы 22 бригады энергетиков (65 специалистов) и 22 единицы спецтехники. Кроме того, в ходе дополнительного осмотра было обнаружено повреждение высоковольтного оборудования в результате короткого замыкания.
Уточняется, что для оперативного подключения потребителей к электроснабжению на время ремонтно-восстановительных работ на подстанции использовались 94 резервных источника электроснабжения. Также на период восстановительных работ в филиале "Южные электрические сети" был введен особый режим работы, предполагающий мобилизацию всех доступных сил и средств.
"В данный момент продолжаются работы по возобновлению электроснабжения потребителей смежных сетевых организаций в прилегающих сетях", - добавили в компании.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
