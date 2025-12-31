Правительство продлило ограничения на вывоз лесоматериалов

"Повышенные ставки вывозных таможенных пошлин на брус и пиломатериалы из хвойных пород древесины и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) продлены на три года - до 31 декабря 2028 года. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.

"Повышенные ставки распространяются на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22%, толщиной и шириной более 10 см. Так, на брус из хвойных пород древесины экспортные пошлины составляют 200 евро за кубический метр, из бука - 250 евро, из ясеня - 300 евро, из дуба - 370 евро. На экспорт пиломатериалов из хвойных пород древесины ставка составит 10%, но не менее 13 евро за кубометр, из дуба - 10%, но не менее 15 евро за кубометр, из бука и ясеня - 10%, но не менее 50 евро за кубометр", - пояснили в пресс-службе.