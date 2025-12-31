Рейтинг@Mail.ru
"С красной икрой": российская синхронистка планирует объесться на Новый год - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
12:08 31.12.2025
"С красной икрой": российская синхронистка планирует объесться на Новый год
Российская синхронистка Майя Дорошко рассказала РИА Новости, что на Новый год может позволить себе наесться оливье и бутербродами с красной икрой.
2025
Майя Дорошко, Синхронное плавание
"С красной икрой": российская синхронистка планирует объесться на Новый год

Синхронистка Дорошко призналась, что планирует наесться на Новый год

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российская синхронистка Майя Дорошко рассказала РИА Новости, что на Новый год может позволить себе наесться оливье и бутербродами с красной икрой.
На чемпионате мира 2025 года в Сингапуре Дорошко в дуэте с Татьяной Гайдай завоевала две бронзовые медали в соревнованиях дуэтов - в технической и произвольной программах.
«
"Я очень люблю оливье, бутерброды с красной икрой обожаю. Да и вообще все люблю, кроме холодца. Всем могу объесться. Сейчас у меня вообще такой период, что тяжело держать вес из-за больших нагрузок. Иногда приходится есть даже больше, чем я хочу. У меня с этим проблем нет. Татьяна Евгеньевна (Данченко) дает мне зеленый свет, всегда говорит есть больше и советует, где добавить больше белков, какие углеводы есть и когда. Наш доктор также контролирует этот вопрос, иногда подкармливает меня протеиновыми печеньками. Так что я могу позволить себе наесться в кои-то веки", - сказала Дорошко.
Майя Дорошко и Татьяна Гайдай - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Дорошко надеется выступить на ОИ-2028 с флагом России
3 декабря 2025, 19:48
 
Майя Дорошко
Синхронное плавание
 
Матч-центр
 
