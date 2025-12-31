"С красной икрой": российская синхронистка планирует объесться на Новый год

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российская синхронистка Майя Дорошко рассказала РИА Новости, что на Новый год может позволить себе наесться оливье и бутербродами с красной икрой.
На чемпионате мира 2025 года в Сингапуре Дорошко в дуэте с Татьяной Гайдай завоевала две бронзовые медали в соревнованиях дуэтов - в технической и произвольной программах.
"Я очень люблю оливье, бутерброды с красной икрой обожаю. Да и вообще все люблю, кроме холодца. Всем могу объесться. Сейчас у меня вообще такой период, что тяжело держать вес из-за больших нагрузок. Иногда приходится есть даже больше, чем я хочу. У меня с этим проблем нет. Татьяна Евгеньевна (Данченко) дает мне зеленый свет, всегда говорит есть больше и советует, где добавить больше белков, какие углеводы есть и когда. Наш доктор также контролирует этот вопрос, иногда подкармливает меня протеиновыми печеньками. Так что я могу позволить себе наесться в кои-то веки", - сказала Дорошко.
