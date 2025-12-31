В Британии заявили о "последнем шансе" сохранить традиционные ценности

ЛОНДОН, 31 дек - РИА Новости. Набирающая популярность британская правая партия Reform UK представляет "последний шанс" для Великобритании вернуться к традиционным ценностям, Набирающая популярность британская правая партия Reform UK представляет "последний шанс" для Великобритании вернуться к традиционным ценностям, заявил в новогоднем обращении лидер партии Найджел Фараж.

"Вполне возможно, что мы - последний шанс, который есть у этой страны, чтобы восстановить традиционные ценности: семью, общество и нацию. Ценности, на которых я основывал эту партию", - заявил Фараж в обращении, размещенном на YouTube-канале партии.

Говоря о предстоящих в мае следующего года местных выборах, Фараж назвал их самым важным политическим событием в преддверии следующих всеобщих выборов, которые должны состояться до 2029 года.

"Я сделаю такой прогноз: если Reform UK победит на местных выборах в 2026 году, это позволит нам значительно опередить другие партии. Мы уже оказались лидерами в более чем 175 опросах общественного мнения подряд, в среднем набирая на 10% голосов больше, чем конкуренты. Если мы все сделаем правильно 7 мая 2026 года, то мы победим и на всеобщих выборах", - сказал он.

В случае прихода к власти у партии будет шанс "коренным образом" изменить всю систему правления в Великобритании , заключил политик.

Сентябрьский опрос компании YouGov показал, что в случае объявления выборов Reform UK могла бы получить 311 мест в Палате общин и стать крупнейшей парламентской партией. Аналогичный опрос, проведенный в июне, показал, что тогда партия могла претендовать на 271 место. Для получения абсолютного большинства любой партии необходимо получить не менее 326 мест. При этом на данный момент у Reform UK всего пять мест.