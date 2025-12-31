Рейтинг@Mail.ru
Бородавко раскрыл сроки возвращения Большунова к соревнованиям
Лыжные гонки
 
31.12.2025
Бородавко раскрыл сроки возвращения Большунова к соревнованиям
Бородавко раскрыл сроки возвращения Большунова к соревнованиям
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов с большой долей вероятности вернется на соревнования во второй половине января, на шестом... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Бородавко раскрыл сроки возвращения Большунова к соревнованиям

Бородавко: Большунов может вернуться на этап Кубка России в Казани

© РИА Новости / Роман Кручинин | Перейти в медиабанкАлександр Большунов
Александр Большунов. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов с большой долей вероятности вернется на соревнования во второй половине января, на шестом этапе Кубка России в Казани, заявил РИА Новости старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.
Ранее спортсмен из-за состояния здоровья пропустил пятый этап Кубка страны, проходивший 26-28 декабря в Кирово-Чепецке. Следующий этап Кубка России состоится 15-18 января в Казани.
"Надо идти поступательно, если говорить об участии в соревнованиях, то все будет зависеть от состояния здоровья Александра Большунова. Скорее всего, он может вернуться на этапе Кубка России в Казани, который начнется 15 января", - сказал Бородавко, отвечая на вопрос о возможных сроках возвращения спортсмена.
Йоханнес Клебо и Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Клебо признался, что ему не хватает российских лыжников на соревнованиях
18 декабря 2025, 23:36
 
