Бородавко раскрыл сроки возвращения Большунова к соревнованиям

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов с большой долей вероятности вернется на соревнования во второй половине января, на шестом этапе Кубка России в Казани, заявил РИА Новости старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.