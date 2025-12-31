https://ria.ru/20251231/bolshunov-2065823682.html
Бородавко раскрыл сроки возвращения Большунова к соревнованиям
Бородавко раскрыл сроки возвращения Большунова к соревнованиям - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Бородавко раскрыл сроки возвращения Большунова к соревнованиям
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов с большой долей вероятности вернется на соревнования во второй половине января, на шестом... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Бородавко раскрыл сроки возвращения Большунова к соревнованиям
Бородавко: Большунов может вернуться на этап Кубка России в Казани