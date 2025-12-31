https://ria.ru/20251231/belorechensk-2065849137.html
В Белореченске при обрушении из-за снега крыши дома погибла девушка
В Белореченске при обрушении из-за снега крыши дома погибла девушка
В Белореченске при обрушении из-за снега крыши дома погибла девушка
Двадцатидвухлетняя девушка погибла в Белореченске из-за обрушения крыши частного дома под весом мокрого снега, еще один человек госпитализирован, сообщили в...
2025-12-31T15:30:00+03:00
2025-12-31T15:30:00+03:00
2025-12-31T15:35:00+03:00
происшествия
белореченск
краснодарский край
белореченский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_0:87:2333:1399_1920x0_80_0_0_0bd8dcdef16e7f0b0eb4a6ce37975531.jpg
https://ria.ru/20251230/vladimir-2065587205.html
белореченск
краснодарский край
белореченский район
В Белореченске при обрушении из-за снега крыши дома погибла девушка
В Белореченске из-за обрушения из-за снега крыши дома погибла 22-летняя девушка