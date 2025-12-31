Рейтинг@Mail.ru
В Белореченске при обрушении из-за снега крыши дома погибла девушка
15:30 31.12.2025
В Белореченске при обрушении из-за снега крыши дома погибла девушка
В Белореченске при обрушении из-за снега крыши дома погибла девушка
Двадцатидвухлетняя девушка погибла в Белореченске из-за обрушения крыши частного дома под весом мокрого снега, еще один человек госпитализирован
происшествия
белореченск
краснодарский край
белореченский район
белореченск
краснодарский край
белореченский район
происшествия, белореченск, краснодарский край, белореченский район
Происшествия, Белореченск, Краснодарский край, Белореченский район
В Белореченске при обрушении из-за снега крыши дома погибла девушка

В Белореченске из-за обрушения из-за снега крыши дома погибла 22-летняя девушка

КРАСНОДАР, 31 дек - РИА Новости. Двадцатидвухлетняя девушка погибла в Белореченске из-за обрушения крыши частного дома под весом мокрого снега, еще один человек госпитализирован, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"На переулке Фестивальном в Белореченске тяжести снега не выдержала кровля частного жилого дома. В результате ЧП погибла 22-летняя девушка, еще один человек с травмами доставлен в ЦРБ", - говорится в сообщении.
В оперштабе региона отметили, что в Белореченском районе не выдержала еще одна крыша - в поселке Степном поврежден многоквартирный жилой двухэтажный дом. Пострадавших нет. Двадцать жильцов разместили в ПВР на базе школы №36.
К ликвидации последствий ЧП привлечено 32 человека и 11 единиц техники.
Происшествия
 
 
