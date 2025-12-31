Рейтинг@Mail.ru
Действия против Армянской церкви не имеют оправдания, заявил Гарегин II - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
23:36 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/armeniya-2065890567.html
Действия против Армянской церкви не имеют оправдания, заявил Гарегин II
Действия против Армянской церкви не имеют оправдания, заявил Гарегин II - РИА Новости, 31.12.2025
Действия против Армянской церкви не имеют оправдания, заявил Гарегин II
Раскольнические действия против Армянской апостольской церкви не могут быть ничем оправданы, заявил католикос всех армян Гарегин II в новогоднем обращении к... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T23:36:00+03:00
2025-12-31T23:36:00+03:00
религия
баку
гарегин ii
армянская апостольская церковь
религия
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93432/49/934324920_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_788b55f62f48243e102712db103150b2.jpg
https://ria.ru/20250622/natsinteresy-2024640190.html
https://ria.ru/20251104/patriarhat-2052697140.html
баку
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93432/49/934324920_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_81310a9dae5983931f50d3873c6c5128.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
баку, гарегин ii, армянская апостольская церковь, религия, армения
Религия, Баку, Гарегин II, Армянская апостольская церковь, Религия, Армения
Действия против Армянской церкви не имеют оправдания, заявил Гарегин II

Гарегин II: раскольнические действия против Армянской церкви не оправданы

© РИА Новости / PanARMENIAn Photo/ Тигран МехрабянКатоликос всех армян Гарегин II
Католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / PanARMENIAn Photo/ Тигран Мехрабян
Католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 31 дек - РИА Новости. Раскольнические действия против Армянской апостольской церкви не могут быть ничем оправданы, заявил католикос всех армян Гарегин II в новогоднем обращении к соотечественникам.
По его словам, прошедший год для нации был полон тревожных событий, укоренившихся в обществе расколов, проявлений ненависти и нетерпимости. "К сожалению, мы вступаем в Новый год в тревожных условиях притеснения Армянской апостольской церкви и духовенства: в заключении продолжают незаконно оставаться церковнослужители, национальный благотворитель и преданные сыны армянского народа", - заявил глава Армянской церкви.
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Католикос всех армян высказался о нападках властей на церковь
22 июня 2025, 14:32
Он отметил, что наступление Нового года - это призыв к обновлению, искоренению из жизни неприемлемых реалий, ненависти, вражды, преступных явлений нетерпимости и беззакония, исправлению греховных и губительных путей.
"Сегодня раскольнические действия, совершаемые против церкви, которые справедливо вызывают возмущение наших верующих чад как на Родине, так и в диаспоре, не имеют и не могут иметь никакого оправдания и благоприятного исхода. Церковь не принадлежит какой-либо эпохе, в которой живет, а только Христу. Основанная на апостольских заветах Армянская церковь является для нашего народа даром небес", - заявил Гарегин II.
Он призвал соотечественников твердо и непоколебимо хранить веру, волю и решимость мужественно противостоять трудностям. "Не позволим, чтобы испытания уходящего года ожесточили наши сердца, чтобы приспособленчество и безразличие стали нашими спутниками. Не ослабляя нашей надежды и не умаляя нашего национального духа, будем действовать с неугасающим рвением во имя защиты прав арцахских армян (Арцах -армянское название Карабаха - ред.) и освобождения наших соотечественников, подвергающихся бесчеловечным унижениям в Баку. Любовь к Родине, к нашему народу и к Матери-Церкви сделаем стержнем, вдохновляющей силой нашей жизни, смыслом наших смелых поступков и обязательств", - заявил католикос всех армян.
По его словам, этот трудный период будет преодолен благодаря светлой вере, единству, нашей твердости и стойкости.
Архиепископ Микаэл Аджапанян - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Армянский патриархат Иерусалима осудил гонения властей Армении на церковь
4 ноября 2025, 01:47
 
РелигияБакуГарегин IIАрмянская апостольская церковьРелигияАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала