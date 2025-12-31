Действия против Армянской церкви не имеют оправдания, заявил Гарегин II

ЕРЕВАН, 31 дек - РИА Новости. Раскольнические действия против Армянской апостольской церкви не могут быть ничем оправданы, заявил католикос всех армян Гарегин II в новогоднем обращении к соотечественникам.

По его словам, прошедший год для нации был полон тревожных событий, укоренившихся в обществе расколов, проявлений ненависти и нетерпимости. "К сожалению, мы вступаем в Новый год в тревожных условиях притеснения Армянской апостольской церкви и духовенства: в заключении продолжают незаконно оставаться церковнослужители, национальный благотворитель и преданные сыны армянского народа", - заявил глава Армянской церкви.

Он отметил, что наступление Нового года - это призыв к обновлению, искоренению из жизни неприемлемых реалий, ненависти, вражды, преступных явлений нетерпимости и беззакония, исправлению греховных и губительных путей.

"Сегодня раскольнические действия, совершаемые против церкви, которые справедливо вызывают возмущение наших верующих чад как на Родине, так и в диаспоре, не имеют и не могут иметь никакого оправдания и благоприятного исхода. Церковь не принадлежит какой-либо эпохе, в которой живет, а только Христу. Основанная на апостольских заветах Армянская церковь является для нашего народа даром небес", - заявил Гарегин II

Он призвал соотечественников твердо и непоколебимо хранить веру, волю и решимость мужественно противостоять трудностям. "Не позволим, чтобы испытания уходящего года ожесточили наши сердца, чтобы приспособленчество и безразличие стали нашими спутниками. Не ослабляя нашей надежды и не умаляя нашего национального духа, будем действовать с неугасающим рвением во имя защиты прав арцахских армян (Арцах -армянское название Карабаха - ред.) и освобождения наших соотечественников, подвергающихся бесчеловечным унижениям в Баку . Любовь к Родине, к нашему народу и к Матери-Церкви сделаем стержнем, вдохновляющей силой нашей жизни, смыслом наших смелых поступков и обязательств", - заявил католикос всех армян.