В аэропортах Иваново и Ярославля сняли ограничения на полеты
В аэропортах Иваново и Ярославля сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 31.12.2025
В аэропортах Иваново и Ярославля сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Ярославля, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 31.12.2025
В аэропортах Иваново и Ярославля сняли ограничения на полеты
